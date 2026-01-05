Tata Motors के शेयर को लगेंगे पंख! 19% रिटर्न की उम्मीद; रेट पहुंच सकता है ₹500 पार
नई दिल्ली। आज सोमवार 5 जनवरी को टाटा मोटर्स के शेयर (Tata Motors Share Price) के शेयर में गिरावट दिख रही है। टाटा मोटर्स लिमिटेड (जो बंटवारे के बाद कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट संभालती है) का शेयर 442.40 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 437.65 रुपये पर खुला और 422.50 रुपये तक लुढ़का। करीब 1 बजे ये 11.40 रुपये या 2.58 फीसदी गिरकर 430.80 रुपये पर है। आज भले ही टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट है, मगर इसका रेट 500 रुपये के ऊपर पहुंच सकता है।
कितना है टाटा मोटर्स का टार्गेट?
इनक्रेड इक्विटीज ने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस पर कवरेज शुरू की है और प्रति शेयर ₹513 के टार्गेट प्राइस के साथ 'Add' रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि इस शेयर में मौजूदा लेवल, 430.80 रुपये, से लगभग 19% की बढ़ोतरी हो सकती है।
क्यों दी ब्रोकरेज फर्म ने खरीदारी की सलाह?
ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि छोटे ट्रक ऑपरेटरों की वजह से कमर्शियल गाड़ियों की डिमांड में साइक्लिकल सुधार होगा। यह रिकवरी हाल ही में GST रेट में कटौती और फ्रेट रेट में सुधार के कारण हो सकती है, जिसके बारे में इनक्रेड का मानना है कि इससे डबल-डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है।
InCred के मुताबिक टायर, लुब्रिकेंट और स्पेयर पार्ट्स जैसे जरूरी इनपुट पर GST से होने वाली बचत से छोटे ट्रांसपोर्टरों के कैश फ्लो में बढ़ोतरी हो सकती है। ये बचत, गाड़ियों की कीमतों में कमी के साथ मिलकर, पेबैक पीरियड को कम करती हैं। वहीं GST सिस्टम के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, खरीदने की क्षमता को बेहतर बनाती हैं।
कितनी आंकी है वैल्यू?
InCred ने टाटा मोटर्स के CV बिजनेस का वैल्यूएशन 12.5x EV से एबिटा पर किया है, और दूसरे सेगमेंट की वैल्यू ₹25 प्रति शेयर आंकी है। इससे टार्गेट प्राइस ₹513 तय हुआ है।
