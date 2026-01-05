Tata Motors के शेयर को लगेंगे पंख! 19% रिटर्न की उम्मीद; रेट पहुंच सकता है ₹500 पार

नई दिल्ली। आज सोमवार 5 जनवरी को टाटा मोटर्स के शेयर (Tata Motors Share Price) के शेयर में गिरावट दिख रही है। टाटा मोटर्स लिमिटेड (जो बंटवारे के बाद कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट संभालती है) का शेयर 442.40 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 437.65 रुपये पर खुला और 422.50 रुपये तक लुढ़का। करीब 1 बजे ये 11.40 रुपये या 2.58 फीसदी गिरकर 430.80 रुपये पर है। आज भले ही टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट है, मगर इसका रेट 500 रुपये के ऊपर पहुंच सकता है।

कितना है टाटा मोटर्स का टार्गेट? इनक्रेड इक्विटीज ने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस पर कवरेज शुरू की है और प्रति शेयर ₹513 के टार्गेट प्राइस के साथ 'Add' रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि इस शेयर में मौजूदा लेवल, 430.80 रुपये, से लगभग 19% की बढ़ोतरी हो सकती है।