Gift Nify में जबरदस्त उछाल के बीच शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, एयरटेल-HCLTech समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज गिफ्ट निफ्टी भारतीय शेयर बाजार में तेजी का संकेत दे रहा है। कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। Epack Prefab Technologies के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है, वहीं Bharat Electronics को बड़ा ऑर्डर मिला है। HCLTech और DIB ने AI के लिए साझेदारी की है, जबकि Bharti Airtel और LTIMindtree में इस्तीफे हुए हैं। NMDC ने लौह अयस्क की कीमतें बदली हैं।
नई दिल्ली। आज गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) भारतीय शेयर बाजार (Stock Marktet Today) में जोरदार मजबूती का संकेत दे रहा है। सुबह करीब सवा 7 बजे ये 345 पॉइंट्स या 1.33 फीसदी की मजबूती के साथ 26,268 पर है। Q2 के कंपनियों के नतीजे, लगातार लिक्विडिटी इनफ्लो और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट के साथ बेंचमार्क इंडेक्स के लिए शॉर्ट-टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है।
गुरुवार 23 अक्टूबर को पूरे ट्रेडिंग सेशन में, निवेशक कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर चल रही पॉजिटिव उम्मीद, FII फ्लो जारी रहने और सपोर्टिव ग्लोबल संकेतों से सपोर्टेड मजबूत शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, जानकारों का मानना है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़ी मुश्किल कंडीशन की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी अच्छे ब्रेकआउट से पहले एक छोटा कंसोलिडेशन फेज हो सकता है।
आज कौन-कौन से शेयरों में दिख सकती है हलचल
Q2 Results Today - हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पामोलिव (इंडिया), लॉरस लैब्स, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र), फैबटेक टेक्नोलॉजीज, जंबो बैग, आंध्र सीमेंट्स, सागर सीमेंट्स, साउथ इंडिया पेपर मिल्स, और वर्धमान टेक्सटाइल्स आज अपने तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगे।
Epack Prefab Technologies - दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 104.2% बढ़कर 29.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 14.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 61.9% बढ़कर 433.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 268 करोड़ रुपये था।
Bharat Electronics - कंपनी को कोचीन शिपयार्ड से अलग-अलग सेंसर, हथियार के इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए 633 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।
Kirloskar Ferrous Industries - कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) से रेगुलर EUE ट्यूबिंग, पप जॉइंट्स और क्रॉसओवर की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुल ऑर्डर वैल्यू लगभग 358 करोड़ रुपये है।
HCL Technologies - दुनिया के पहले और UAE के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक DIB ने अपने इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में तेजी लाने के लिए HCLTech के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है।
Bharti Airtel - शिवन भार्गव ने कंपनी के डायरेक्टर – कस्टमर एक्सपीरियंस के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अनुसार, वह 3-4 महीने के अंदर सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे।
NMDC - कंपनी ने 22 अक्टूबर से लौह अयस्क की कीमतों में बदलाव किया है, जिसमें बैला लंप (65.5%, 10–40 मिमी) की कीमत 5,550 रुपये प्रति टन और बैला फाइन्स (64%, –10 मिमी) की कीमत 4,750 रुपये प्रति टन है।
Lloyds Metals and Energy - कंपनी ने एडलर इंडस्ट्रियल सर्विसेज और थ्रीवेनी अर्थमूवर्स से थ्रीवेनी पेलेट्स में 49.99% हिस्सेदारी का एक्विजिशन पूरा कर लिया है। कंपनी ने थ्रीवेनी पेलेट्स के प्रमोटर शेयरहोल्डर एडलर इंडस्ट्रियल सर्विसेज को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 1,460.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 285.88 करोड़ रुपये के 19,57,458 इक्विटी शेयर अलॉट करने की भी घोषणा की।
LTIMindtree - नचिकेत देशपांडे ने LTIMindtree के अलावा नए मौके तलाशने के लिए AI सर्विसेज़ के होल-टाइम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट के पद से 31 अक्टूबर से इस्तीफा दे दिया है।
ये भी पढ़ें - इस बिल्डिंग के सामने मुकेश अंबानी का ₹15,000 करोड़ वाला एंटीलिया भी छोटा, कितने में हुई तैयार; कौन है मालिक
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।