Gift Nify में जबरदस्त उछाल के बीच शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, एयरटेल-HCLTech समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) भारतीय शेयर बाजार (Stock Marktet Today) में जोरदार मजबूती का संकेत दे रहा है। सुबह करीब सवा 7 बजे ये 345 पॉइंट्स या 1.33 फीसदी की मजबूती के साथ 26,268 पर है। Q2 के कंपनियों के नतीजे, लगातार लिक्विडिटी इनफ्लो और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट के साथ बेंचमार्क इंडेक्स के लिए शॉर्ट-टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है।

गुरुवार 23 अक्टूबर को पूरे ट्रेडिंग सेशन में, निवेशक कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर चल रही पॉजिटिव उम्मीद, FII फ्लो जारी रहने और सपोर्टिव ग्लोबल संकेतों से सपोर्टेड मजबूत शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, जानकारों का मानना है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़ी मुश्किल कंडीशन की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी अच्छे ब्रेकआउट से पहले एक छोटा कंसोलिडेशन फेज हो सकता है।

आज कौन-कौन से शेयरों में दिख सकती है हलचल Q2 Results Today - हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पामोलिव (इंडिया), लॉरस लैब्स, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र), फैबटेक टेक्नोलॉजीज, जंबो बैग, आंध्र सीमेंट्स, सागर सीमेंट्स, साउथ इंडिया पेपर मिल्स, और वर्धमान टेक्सटाइल्स आज अपने तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगे।

Epack Prefab Technologies - दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 104.2% बढ़कर 29.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 14.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 61.9% बढ़कर 433.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 268 करोड़ रुपये था।

Bharat Electronics - कंपनी को कोचीन शिपयार्ड से अलग-अलग सेंसर, हथियार के इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए 633 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Kirloskar Ferrous Industries - कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) से रेगुलर EUE ट्यूबिंग, पप जॉइंट्स और क्रॉसओवर की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुल ऑर्डर वैल्यू लगभग 358 करोड़ रुपये है। HCL Technologies - दुनिया के पहले और UAE के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक DIB ने अपने इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में तेजी लाने के लिए HCLTech के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। Bharti Airtel - शिवन भार्गव ने कंपनी के डायरेक्टर – कस्टमर एक्सपीरियंस के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अनुसार, वह 3-4 महीने के अंदर सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। NMDC - कंपनी ने 22 अक्टूबर से लौह अयस्क की कीमतों में बदलाव किया है, जिसमें बैला लंप (65.5%, 10–40 मिमी) की कीमत 5,550 रुपये प्रति टन और बैला फाइन्स (64%, –10 मिमी) की कीमत 4,750 रुपये प्रति टन है।