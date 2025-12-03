Language
    अब गैस एक्सचेंज के भी शेयर खरीद सकेंगे आप, जल्द आएगा IGX का आईपीओ; हो गया बड़ा एलान

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) ने कहा कि इंडियन गैस एक्सचेंज (Indian Gas Exchange IPO) आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए पब्लिकली लिस्ट होगा। आईजीएक्स ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। अब आप जल्द ही एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange) की तरह गैस एक्चचेंज के शेयरों में भी ट्रेड कर सकेंगे। दरअसल खुद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने बुधवार को कहा कि इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिये फंड जुटाने के लिए पब्लिकली लिस्ट होने का फैसला किया है।

    आईपीओ प्रोसेस की गयी शुरू

    हालांकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इंडियन गैस एक्सचेंज के आईपीओ इश्यू के साइज की जानकारी नहीं दी है। साथ ही इसने आईपीओ लाने के समय आदि संबंधी भी कोई डिटेल साझा नहीं की है। शेयर बाजार को बुधवार को दी सूचना के अनुसार, आईईएक्स की सब्सिडियरी कंपनी आईजीएक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दो दिसंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में आईजीएक्स लिमिटेड के 10 रुपये फेस वैल्यू के शेयरों की आईपीओ प्रोसेस शुरू करने को मंजूरी दे दी है।

    ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे शेयर

    दी गयी जानकारी के अनुसार आईपीओ कुछ मौजूदा और एलिजिबल शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए आयोजित किया जाएगा। मगर आईपीओ लाने का फैसला बाजार की स्थितियों, लागू अनुमोदन, नियामक मंजूरी और अन्य विचारों के तहत लिया जाएगा।
    कंपनी लागू नियमों के तहत जरूरत के मुताबिक शेयर बाजार को सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अपडेटेट जानकारी देगी।
    2020 में लॉन्च किया गया IGX, नैचुरल गैस की स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रेडिंग के लिए एक ट्रांसपेरेंट और कुशल मार्केट देने के लिए बनाया गया था, जिसके फिजिकल डिलीवरी हब दहेज, हजीरा और काकीनाडा में हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

