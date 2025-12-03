Language
    Flight Ticket: हवाई जहाज के सफर पर कैसे-कैसे चार्ज, CUTE से लेकर UDF-PSF तक पड़ता है देना

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि कई तरीकों से सस्ता फ्लाइट टिकट लिया जा सकता है? इनमें कई हफ्ते या महीनों पहले की जाने वाली बुकिंग, ऑफर, कंपनियों की सेल आदि शामिल हैं। दूसरी अहम बात कि फ्लाइट टिकट में कई तरह के चार्ज शामिल होते हैं, जो आपके यात्रा के एक्सपीरियंस को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए वसूले जाते हैं। आइए इन चार्जेस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    बेस फेयर (Base Fare)

    बेस फेयर फ्लाइट टिकट की मूल कीमत होती है, जो एयरलाइन द्वारा निर्धारित की जाती है। यह चार्ज यात्रा की दूरी, समय और उपलब्धता पर निर्भर करता है।

    एयरलाइन फ्यूल चार्ज (Airline Fuel Charge)

    यह चार्ज ईंधन की कीमतों में बदलाव के कारण लगाया जाता है। यह चार्ज बेस फेयर के ऊपर जोड़ा जाता है और इसका उद्देश्य ईंधन की बढ़ती कीमतों को पूरा करना होता है।

    यूजर डेवलपमेंट फीस (User Development Fee - UDF)

    यूडीएफ हवाई अड्डों के डेवलपमेंट और मैंटेनेंस के लिए लगाया जाने वाला चार्ज है। यह चार्ज प्रति यात्री 50-100 रुपये के बीच होता है और इसका उपयोग हवाई अड्डों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है।

    पैसेंजर सर्विस फीस (Passenger Service Fee - PSF)

    पीएसएफ यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लगाया जाने वाला चार्ज है। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है।

    एविएशन सिक्योरिटी फीस (Aviation Security Fee)

    यह चार्ज हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यह चार्ज प्रति यात्री 200 रुपये के आस-पास होता है और इसका उपयोग हवाई अड्डों की सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाता है।

    सीयूटीई चार्ज (CUTE Charge)

    सीयूटीई चार्ज हवाई अड्डों पर उपयोग की जाने वाली तकनीकी सुविधाओं के लिए लगाया जाता है। यह चार्ज प्रति यात्री 10-20 रुपये के बीच होता है।

    जीएसटी (GST)

    जीएसटी फ्लाइट टिकट पर लगने वाला टैक्स है, जो वर्तमान में इकोनॉमी क्लास के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% है।

    इन चार्जेस के अलावा, फ्लाइट टिकट में अन्य चार्ज भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि सीट सेलेक्शन चार्ज, बुकिंग चार्ज आदि। इन चार्जों को समझने से आपको अपने फ्लाइट टिकट की कीमत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

