क्या बड़ी तेजी के लिए तैयार ICICI बैंक के शेयर? 1370-1380 के दायरे में कारोबार, ये लेवल तोड़ा तो आएगा ब्रेकआउट

नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के शेयरों (PSU Bank Shares) में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है लेकिन प्राइवेट बैंक के स्टॉक मार्केट की तेजी में पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहे हैं। खासकर, निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंक HDFC और ICICI बैंक के शेयर एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक 1370 रुपये के अहम स्तर पर सपोर्ट बनाकर 1380 के ऊपर पर ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि 1385 के ऊपर क्लोज होने पर ICICI बैंकों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने ICICI बैंक के शेयरों में निवेश व ट्रेडिंग के लिहाज से अहम स्तर बताए हैं। ICICI बैंक के शेयरों में आएगी तेजी? ICICI बैंक के शेयर आज 1370 रुपये पर खुले और 1385 रुपये का हाई लगा दिया। मार्केट कैप के लिहाज से ICICI बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पिछले महीने 18 सितंबर से इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में बिकवाली हावी हुई थी और 1432 रुपये के स्तर से टूटकर 1342 रुपये तक चला गया, यानी एक महीने से कम समय के अंदर शेयर का भाव 90 रुपये कम हो गया।