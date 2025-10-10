Language
    क्या बड़ी तेजी के लिए तैयार ICICI बैंक के शेयर? 1370-1380 के दायरे में कारोबार, ये लेवल तोड़ा तो आएगा ब्रेकआउट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    ICICI बैंक के शेयरों में 1370 के स्तर से बार-बार खरीदारी आ रही है लेकिन 1380 रुपये से बिकवाली हावी है। हालांकि, 10 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में यह बैंक शेयर 1383 रुपये पर कारोबार कर रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट, जिगर एस पटेल ने कहा कि अगर ICICI बैंक के शेयर 1385 रुपये के ऊपर बंद होते हैं तो 1400 रुपये के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं।

    ICICI बैंक के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

    नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के शेयरों (PSU Bank Shares) में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है लेकिन प्राइवेट बैंक के स्टॉक मार्केट की तेजी में पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहे हैं। खासकर, निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंक HDFC और ICICI बैंक के शेयर एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक 1370 रुपये के अहम स्तर पर सपोर्ट बनाकर 1380 के ऊपर पर ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि 1385 के ऊपर क्लोज होने पर ICICI बैंकों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

    आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने ICICI बैंक के शेयरों में निवेश व ट्रेडिंग के लिहाज से अहम स्तर बताए हैं।

    ICICI बैंक के शेयरों में आएगी तेजी?

    ICICI बैंक के शेयर आज 1370 रुपये पर खुले और 1385 रुपये का हाई लगा दिया। मार्केट कैप के लिहाज से ICICI बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पिछले महीने 18 सितंबर से इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में बिकवाली हावी हुई थी और 1432 रुपये के स्तर से टूटकर 1342 रुपये तक चला गया, यानी एक महीने से कम समय के अंदर शेयर का भाव 90 रुपये कम हो गया।

    हालांकि, अब ICICI बैंक के शेयरों में 1370 के स्तर से बार-बार खरीदारी आ रही है लेकिन 1380 रुपये से बिकवाली हावी हो रही है। टेक्निकल एनालिस्ट, जिगर एस पटेल ने कहा, "1360 रुपये का लेवल आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों के लिए अहम सपोर्ट जोन है, जबकि 1385 रुपये का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ICICI बैंक के शेयर आज 1385 रुपये के ऊपर बंद होते हैं तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, और 1400 रुपये के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं।"

