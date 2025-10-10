SBI के शेयरों में तेजी, 880 रुपये पहुंची कीमत, एक्सपर्ट से जानिए किस भाव पर करें खरीदारी और क्या रखें टारगेट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और मार्केट की इस तेजी में एसबीआई का शेयर (SBI Share Price) निफ्टी का टॉप गेनर बना है। भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ 880 रुपये पर कारोबार कर रहा है। खास बात है कि एसबीआई के शेयरों में तेजी का सिलसिला पिछले महीने सितंबर से शुरू हुआ और इसमें एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद फिर से बड़ी तेजी आई है।

आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने एसबीआई के शेयरों में खरीदारी के नजरिये (SBI Share Price Outlook) से अहम लेवल सुझाए हैं, और बताया है कि एसबीआई के शेयर कहां तक जा सकते हैं।

SBI के शेयरों पर टारगेट प्राइस एसबीआई के शेयर आज 862 रुपये के स्तर पर खुले और 883.75 रुपये का हाई लगा दिया। फिलहाल, यह बैंक शेयर 880 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं। जिगर एस पटेल ने एसबीआई के शेयरों में ब्रेकआउट की संभावना पर कहा, "अगर एसबीआई के शेयर आज के सत्र में वीकली चार्ट पर 885 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो ब्रेकआउट की पुष्टि होगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि 885 के स्तर को क्रॉस करने के बाद एसबीआई के शेयर 895 रुपये तक जा सकते हैं। वहीं, 860 रुपये पर शेयरों का अच्छा सपोर्ट है। ऐसे में अगर एसबीआई का शेयर इन लेवल के आसपास मिले तो खरीदारी करनी चाहिए।

ब्रोकरेज फर्म को SBI समेत सरकारी बैंकों पर भरोसा सरकारी बैंकों के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेजी का रुख जारी है और घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का नजरिया सरकारी बैंकों के प्रति सकारात्मक बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म के ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और बीएफएसआई प्रमुख नितिन अग्रवाल की मानें तो पूरे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में तेजी जारी रहेगी।