TATA ग्रुप में मचा है हाहाकार, लेकिन इस कंपनी काट दिया बवाल; शेयर बने रॉकेट!

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप में एक ओर घमासान मचा हुआ है दूसरी ओर शुक्रवार को टाटा ग्रुप की एक कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। इस कंपनी का नाम है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को इसके शेयरों ने जबर तेजी दिखाई। कंपनी के शेयरों गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को लगभग 15 फीसदी तक भागे। रॉकेट वाली इस रफ्तार ने निवेशकों की चांदी करा दी।

पिछले एक साल में दिया है निगेटिव रिटर्न टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में यह 4 फीसदी से अधिक गिर चुका है। लेकिन इस साल की शुरुआत से अब तक यह 8 फीसदी से ज्यादा भाग चुका है। इस शेयर पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बीते 6 महीने में टाटा ग्रुप के इस शेयर ने 19.50 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। आने वाले समय में भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है।

लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशंस अच्छी रही है। पिछले 5 सालों में इसने 117 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 10 साल में इसने 322.50 फीसदी का रिटर्न दिया है। टाटा ग्रुप में मचे कलेश के बीच भी निवेशकों ने इस कंपनी के शेयरों पर भरोसा जताया है।