TATA ग्रुप में मचा है हाहाकार, लेकिन इस कंपनी काट दिया बवाल; शेयर बने रॉकेट!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:57 PM (IST)

    Tata Communications Share Price: टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को 15% की तेजी देखी गई, जिससे निवेशकों को काफी फायदा हुआ। पिछले छह सत्रों में शेयर लगभग 20% बढ़ा है। हालाँकि पिछले एक साल में शेयर ने नकारात्मक रिटर्न दिया, लेकिन इस साल की शुरुआत से 8% से अधिक की वृद्धि हुई है। कंपनी 15 अक्टूबर, 2025 को दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेगी।

    Tata Communications के शेयरों में तेजी, 15 फीसदी तक भागा भाव

    नई दिल्ली। टाटा ग्रुप में एक ओर घमासान मचा हुआ है दूसरी ओर शुक्रवार को टाटा ग्रुप की एक कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। इस कंपनी का नाम है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को इसके शेयरों ने जबर तेजी दिखाई। कंपनी के शेयरों गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को लगभग 15 फीसदी तक भागे। रॉकेट वाली इस रफ्तार ने निवेशकों की चांदी करा दी।

    टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर (Tata Communications Share Price) NSE पर 14 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,947.90 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। पिछले छह सत्रों से इस शेयर में तेजी का रुख रहा है और इस दौरान इसमें लगभग 20 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। यह शेयर पिछले छह दिनों से लगातार बढ़त दर्ज करते हुए सकारात्मक रुख अपनाए हुए है। स्टॉक का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, पिछले पांच दिनों में 16.74% और पिछले महीने में 18.23% की वृद्धि हुई है, जबकि 52-सप्ताह के निचले स्तर से 44.93% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

    पिछले एक साल में दिया है निगेटिव रिटर्न

    टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में यह 4 फीसदी से अधिक गिर चुका है। लेकिन इस साल की शुरुआत से अब तक यह 8 फीसदी से ज्यादा भाग चुका है। इस शेयर पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बीते 6 महीने में टाटा ग्रुप के इस शेयर ने 19.50 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। आने वाले समय में भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है।

    लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशंस अच्छी रही है। पिछले 5 सालों में इसने 117 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 10 साल में इसने 322.50 फीसदी का रिटर्न दिया है। टाटा ग्रुप में मचे कलेश के बीच भी निवेशकों ने इस कंपनी के शेयरों पर भरोसा जताया है।

    आने वाले हैं दूसरी तिमाही के नतीजे

    टाटा समूह की कंपनी बुधवार, 15 अक्टूबर, 2025 को वित्त वर्ष 26 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा करने वाली है। आधिकारिक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, "इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 15 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ असंबद्ध स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकॉर्ड लिया जाएगा।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)