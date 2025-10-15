हुंडई भारत में खेलेगी ₹45000 करोड़ रुपये का दांव, अगले 5 सालों में 26 नए प्रोडक्ट होंगे लॉन्च; ये है पूरी प्लानिंग
हुंडई मोटर कंपनी (Hyundai Share Price) भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाना है। कंपनी 2030 तक अपने राजस्व को डेढ़ गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी 26 नए उत्पाद भी पेश करेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है।
नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की ऑटो मैन्युफैक्चरर हुंडई मोटर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जोस मुनोज ने बुधवार को कहा कि कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश के ऐलान के बीच बुधवार को हुंडई के शेयर में तेजी दिखी है।
करीब सवा 1 बजे BSE पर कंपनी का शेयर (Hyundai Share Price) 46.30 रुपये या 1.92 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2457.80 रुपये पर है। आज इसका शेयर 2479.20 रुपये तक चढ़ा है।
बता दें कि कंपनी का टार्गेट भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनाना है। देश की अपनी पहली यात्रा के दौरान निवेशकों को संबोधित करते हुए मुनोज ने कहा कि हुंडई मोटर इंडिया ने निर्यात में 30 प्रतिशत तक योगदान का लक्ष्य रखा है। कंपनी का लक्ष्य अपने 2030 के वृद्धि खाके के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने राजस्व को डेढ़ गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के पार पहुंचाना है।
26 नए प्रोडक्ट किए जाएंगे लॉन्च
हुंडई के ग्रोथ प्लान के तहत, कंपनी वित्त वर्ष 2029-30 तक 26 उत्पाद पेश करने की योजना बना रही है जिसमें सात एकदम नए वाहन शामिल हैं। यह एमपीवी और ऑफ-रोड एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की एंट्री का प्रतीक है। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक भारतीय बाजार के लिए स्थानीय रूप से तैयार, डेवलप और निर्मित एक समर्पित इलेक्ट्रिक एसयूवी भी पेश करना है।
कंपनी 2027 तक भारत में लक्जरी सेगमेंट ब्रांड जेनेसिस भी पेश करेगी। मुनोज के अनुसार पिछले साल हमारे ऐतिहासिक आईपीओ और भारत में 30 वर्षों की सफलता के बाद अब एचएमआईएल ने अगले चरण की वृद्धि के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है।
2030 तक का प्लान तैयार
2030 तक भारत एचएमआईएल उत्तरी अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर हुंडई का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। मुनोज के अनुसार इस समय भारत हुंडई का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है जहां इसकी वैश्विक बिक्री का 15 प्रतिशत दर्ज होता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ नजरिए पर मुनोज ने कहा कि हम भारत को वैश्विक निर्यात केंद्र बना रहे हैं और निर्यात में 30 प्रतिशत तक योगदान का लक्ष्य रखा है।
ये होंगे नए एमडी-सीईओ
हुंडई मोटर इंडिया के बोर्ड ने मंगलवार को हुई बैठक में एक जनवरी 2026 से तरुण गर्ग को एमडी और सीईओ के रूप में प्रमोट करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि गर्ग, कंपनी की भारतीय इकाई में यह पद संभालने वाले पहले भारतीय होंगे।
गर्ग, उन्सू किम की जगह लेंगे जो 31 दिसंबर 2025 से हुंदै मोटर कंपनी में रणनीतिक भूमिका के लिए दक्षिण कोरिया लौट रहे हैं।
ये भी पढ़ें - 10 शेयरों ने साल 2025 में दिया 95% तक रिटर्न, सैकड़ों म्यूचुअल फंड करते हैं इन पर भरोसा: आपके पास है कोई
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर के रिटर्न की दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।