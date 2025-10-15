हुंडई भारत में खेलेगी ₹45000 करोड़ रुपये का दांव, अगले 5 सालों में 26 नए प्रोडक्ट होंगे लॉन्च; ये है पूरी प्लानिंग

नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की ऑटो मैन्युफैक्चरर हुंडई मोटर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जोस मुनोज ने बुधवार को कहा कि कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश के ऐलान के बीच बुधवार को हुंडई के शेयर में तेजी दिखी है।

करीब सवा 1 बजे BSE पर कंपनी का शेयर (Hyundai Share Price) 46.30 रुपये या 1.92 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2457.80 रुपये पर है। आज इसका शेयर 2479.20 रुपये तक चढ़ा है।

बता दें कि कंपनी का टार्गेट भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनाना है। देश की अपनी पहली यात्रा के दौरान निवेशकों को संबोधित करते हुए मुनोज ने कहा कि हुंडई मोटर इंडिया ने निर्यात में 30 प्रतिशत तक योगदान का लक्ष्य रखा है। कंपनी का लक्ष्य अपने 2030 के वृद्धि खाके के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने राजस्व को डेढ़ गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के पार पहुंचाना है।

26 नए प्रोडक्ट किए जाएंगे लॉन्च हुंडई के ग्रोथ प्लान के तहत, कंपनी वित्त वर्ष 2029-30 तक 26 उत्पाद पेश करने की योजना बना रही है जिसमें सात एकदम नए वाहन शामिल हैं। यह एमपीवी और ऑफ-रोड एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की एंट्री का प्रतीक है। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक भारतीय बाजार के लिए स्थानीय रूप से तैयार, डेवलप और निर्मित एक समर्पित इलेक्ट्रिक एसयूवी भी पेश करना है।

कंपनी 2027 तक भारत में लक्जरी सेगमेंट ब्रांड जेनेसिस भी पेश करेगी। मुनोज के अनुसार पिछले साल हमारे ऐतिहासिक आईपीओ और भारत में 30 वर्षों की सफलता के बाद अब एचएमआईएल ने अगले चरण की वृद्धि के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है।

2030 तक का प्लान तैयार 2030 तक भारत एचएमआईएल उत्तरी अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर हुंडई का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। मुनोज के अनुसार इस समय भारत हुंडई का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है जहां इसकी वैश्विक बिक्री का 15 प्रतिशत दर्ज होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ नजरिए पर मुनोज ने कहा कि हम भारत को वैश्विक निर्यात केंद्र बना रहे हैं और निर्यात में 30 प्रतिशत तक योगदान का लक्ष्य रखा है।