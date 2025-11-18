क्यों गिर गए हिंदुस्तान जिंक, कॉपर और टाटा स्टील के शेयर, क्या और आएगी गिरावट? लगाया है पैसा तो समझें वजह

नई दिल्ली। शेयर बाजार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, और गिरावट में मेटल शेयर (Metal Share Down) ज्यादा योगदान दे रहे हैं। दरअसल, मेटल स्टॉक्स में यह गिरावट डॉलर के मजबूत होने के कारण हावी हुई है। 18 नवंबर को निफ्टी मेटल इंडेक्स 16 प्रमुख सेक्टरों में सबसे ज्यादा लुढ़ककर 1.5% की गिरावट के साथ 10,325 पर आ गया।

मज़बूत डॉलर के दबाव के चलते तांबा और एल्युमीनियम जैसी मूल धातुओं की कीमतों में गिरावट जारी रही। दरअसल, डॉलर के मजबूत होने के कारण, डॉलर में लेन-देन वाली वस्तुएं अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले निवेशकों के लिए महंगी हो जाती हैं।

इन मेटल शेयरों में बड़ी गिरावट मेटल सेक्टर में हिंदुस्तान ज़िंक और हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में सबसे ज़्यादा 3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAIL) के शेयरों में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा, हिंडाल्को 1.56%, एनएमडीसी 1.47%, टाटा स्टील 0.53% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होने से भी मेटल शेयरों को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट हावी हुए हैं। क्योंकि, जब भी फेड ब्याज दरें ऊंची रखता है, तो आमतौर पर अमेरिकी डॉलर मज़बूत होता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित धातुएँ (तांबा, एल्युमीनियम, जस्ता, सोना) वैश्विक खरीदारों के लिए ज़्यादा महंगी हो जाती हैं।