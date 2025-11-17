TMPV Vs TMCV Shares: ट्रक या नेक्सॉन बनाने वाली कंपनी, टाटा मोटर्स के किस शेयर में लगाएं पैसा? समझें

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स (Tata Motors) का बिजनेस दो अलग-अलग कंपनियों में डीमर्ज हो चुका है। इनमें एक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMCV Shares) और दूसरी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV Shares) कंपनी है। दोनों कंपनियों के शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। लेकिन, सवाल है कि रिटर्न के लिहाज से कौन-सा शेयर ज्यादा सही है। दरअसल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 17 नवंबर को 6 फीसदी से ज्यादा गिर गए हैं, और यह गिरावट कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जबकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

टाटा मोटर्स की इन दोनों कंपनियों के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउसेज ने अलग-अलग राय देते हुए टारगेट प्राइस दिए हैं। क्योंकि, दोनों के बिजनेस और उसकी ग्रोथ को लेकर नजरिया अब अलग है। आइये आपको बताते हैं कि कौन-सा शेयर निवेश के लिए आने वाले समय में बेहतर साबित होगा।

TMPV टारगेट प्राइस Q2 रिजल्ट के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों पर अलग-अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी राय और टारगेट प्राइस दिए हैं। जेफरीज ने Tata Motors PV के शेयरों पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 300 रुपये टारगेट प्राइस दिया है।

गोल्डमैन सेस ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों पर 365 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

CLSA ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 450 रुपये टारगेट प्राइस दिया है। TMCV टारगेट प्राइस टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स भी अपने Q2 रिजल्ट घोषित कर चुकी है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 867 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। इसके बाद ब्रोकरेज फर्म ने शेयरों पर अपने टारगेट प्राइस दिए हैं।