Yes Bank के करोड़ों शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर, जापानी ग्रुप SMBC ने बताया फ्यूचर प्लान, शेयरों में आई तेजी
SMBC की भारतीय यूनिट के प्रमुख राजीव कन्न ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जापानी फाइनेंशियल ग्रुप भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई खोलने पर विचार कर रहा है। वहीं, उन्होंने कहा कि रेगुलेटर ने एसएमबीसी को 24.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है और अगर मंजूरी मिलती है, तो यस बैंक में और भी हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हैं।
नई दिल्ली। यस बैंक के शेयर (Yes Bank Shares) पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं, खासकर जब से जापानी फाइनेंशियल फर्म SMBC ने इस प्राइवेट बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है। इसी कड़ी में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई खोलने पर विचार कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस ग्रुप के प्रबंध कार्यकारी अधिकारी और इंडिया हेड राजीव कन्नन ने एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी है। इस खबर के सामने आने के बाद 17 नवंबर को यस बैंक के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 23.28 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
राजीव कन्नन ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि लंबे समय तक बिजनेस करने के लिए देश में एक स्थानीय इकाई का होना ज़रूरी है और एसएमबीसी इस पर गंभीरता से काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास स्थानीय इकाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
यस बैंक में SMBC की बड़ी हिस्सेदारी
जापान की फाइनेंशियल फर्म SMBC इस साल सितंबर में यस बैंक में 24.99 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के बाद से इस प्राइवेट बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। राजीव कन्नन ने कहा कि रेगुलेटर ने एसएमबीसी को 24.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है और अगर मंजूरी मिलती है, तो वे और भी हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हैं।
राजीव कन्नन ने बताया कि यस बैंक, SMBC के लिए एक सही चुनाव रहा है क्योंकि कंपनी भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में एक खिलाड़ी बनना चाहती थी। एसएमबीसी के देश में पहले से ही कई व्यवसाय हैं। इसकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एसएमएफजी गृहशक्ति है जो एक एनबीएफसी है।
वहीं, यस बैंक के अलावा ज़्यादातर भारतीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और जापानी फर्मों को SMBC अपनी सेवाएँ प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि एसएमबीसी यस बैंक को एक विश्वसनीय प्राइवेट सेक्टर के बैंक में बदलना चाहता है और भविष्य में इसे देश के टॉप 5 बैंकों में शामिल करना चाहता है।
