5 अनजान शेयरों ने महीने भर में दिया 163% तक रिटर्न, ₹14 का है सबसे सस्ता स्टॉक; आपने खरीदा क्या

नई दिल्ली। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें बहुत से कंपनियां ऐसी होंगी, जिनके नाम भी आपने शायद ही सुने हों। पर अकसर इनमें से कुछ शेयर बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न दे देते हैं। ऐसे शेयरों में से एक माइक्रो या स्मॉल कैप होते हैं। आज हम यहां आपको ऐसे ही 5 शेयरों (High Return Stocks) की जानकारी देंगे, जिन्होंने एक महीने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है।

iStreet Network Share Price इसका शेयर बीते एक महीने में 16.83 रुपये से 44.34 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 163.46 फीसदी रिटर्न मिला। इस शेयर ने एक महीने में निवेशकों का पैसा 2.63 गुना कर दिया है। iStreet Network की मार्केट कैपिटल 310.97 करोड़ रुपये है।

Autoriders International Share Price ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल का शेयर 1,948.25 रुपये से 5,087.60 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 161.14 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 295.15 करोड़ रुपये है। ये भारत में एक कार रेंटल कंपनी है, जो 1994 में शुरू हुई थी। ये कॉर्पोरेट क्लाइंट और टूरिस्ट दोनों के लिए प्रीमियम सर्विस देने में माहिर है।



Vaghani Techno Build Share Price इसने बीते एक महीने में 152.16 फीसदी रिटर्न दिया। ये शेयर इस दौरान 30.83 रुपये से 77.74 रुपये पर पहुंच गया। ये सिर्फ 41 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। Vaghani Techno Build एक रियल एस्टेट कंपनी है।