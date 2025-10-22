Language
    5 अनजान शेयरों ने महीने भर में दिया 163% तक रिटर्न, ₹14 का है सबसे सस्ता स्टॉक; आपने खरीदा क्या

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    शेयर बाजार में कई ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से कुछ शेयर बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न देते हैं, खासकर माइक्रो और स्मॉल कैप शेयर। यहां 5 ऐसे शेयरों की जानकारी दी गई है जिन्होंने एक महीने में निवेशकों को तगड़ा रिटर्न (High Return Stocks) दिया है और उनका पैसा दोगुना कर दिया है।

    एक महीने में 163 फीसदी तक रिटर्न देने वाले शेयर

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें बहुत से कंपनियां ऐसी होंगी, जिनके नाम भी आपने शायद ही सुने हों। पर अकसर इनमें से कुछ शेयर बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न दे देते हैं। ऐसे शेयरों में से एक माइक्रो या स्मॉल कैप होते हैं। आज हम यहां आपको ऐसे ही 5 शेयरों (High Return Stocks) की जानकारी देंगे, जिन्होंने एक महीने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है।

    iStreet Network Share Price

    इसका शेयर बीते एक महीने में 16.83 रुपये से 44.34 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 163.46 फीसदी रिटर्न मिला। इस शेयर ने एक महीने में निवेशकों का पैसा 2.63 गुना कर दिया है। iStreet Network की मार्केट कैपिटल 310.97 करोड़ रुपये है।

    Autoriders International Share Price

    ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल का शेयर 1,948.25 रुपये से 5,087.60 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 161.14 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 295.15 करोड़ रुपये है। ये भारत में एक कार रेंटल कंपनी है, जो 1994 में शुरू हुई थी। ये कॉर्पोरेट क्लाइंट और टूरिस्ट दोनों के लिए प्रीमियम सर्विस देने में माहिर है।


    Vaghani Techno Build Share Price

    इसने बीते एक महीने में 152.16 फीसदी रिटर्न दिया। ये शेयर इस दौरान 30.83 रुपये से 77.74 रुपये पर पहुंच गया। ये सिर्फ 41 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। Vaghani Techno Build एक रियल एस्टेट कंपनी है।

    Sarthak Global Share Price

    सार्थक ग्लोबल का शेयर एक महीने में 28.36 रुपये से 71.51 रुपये पर पहुंच गया और 152.15 फीसदी फायदा कराया। कंपनी शुरू में ये फंड बेस्ड एक्टिविटीज में लगी हुई थी, जैसे लिस्टेड और जानी-मानी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। इसके बाद कंपनी ने शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ऑपरेशन्स जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म और अनसिक्योर्ड एडवांस वगैरह में डायवर्सिफाई किया।

    Hybrid Financial Share Price

    इस कंपनी का शेयर बीते एक महीने में 14.15 रुपये से 32.35 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 128.62 फीसदी रिटर्न मिला। इसकी मार्केट कैपिटल 95 करोड़ रुपये है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)