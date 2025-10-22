ये हैं यूएई के सबसे अमीर भारतीय, खाड़ी युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस; आज ₹50855 Cr के मालिक

नई दिल्ली। दुबई, यूएई में कई एक से एक अमीर भारतीय कारोबारी (Richest Indian in UAE) रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इनमें सबसे अमीर कौन है? अगर नहीं जानते तो हम आज आपको यहां जानकारी देंगे। यूएई के अमीर भारतीयों में रिजवान साजन, बीआर शेट्टी, पीएनसी मेनन और आजाद मूपेन शामिल हैं, पर एक शख्स इनसे भी अमीर है।

ये हैं सबसे अमीर यूएई में रहने वाले सबसे अमीर भारतीय हैं एम.ए. यूसुफ अली, जो इस समय दुनिया के 663वें सबसे अमीर शख्स हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ इस समय 50,855 करोड़ रुपये है। मिडिल ईस्ट के रिटेल किंग कहलाए जाने वाले एम.ए. यूसुफ अली $7.3 बिलियन डॉलर (64007 करोड़ रुपये) रेवेन्यू वाले LuLu रिटेल के हेड हैं, जिसके गल्फ और दूसरी जगहों पर 240 हाइपरमार्केट और मॉल हैं।

भारत में भी कई मॉल यूसुफ के भारत में भी कई मॉल हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ अली सन 1973 में अपने चाचा के छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शामिल होने के लिए अबू धाबी गए थे। इसके बाद उन्होंने वहीं अपना बिजनेस शुरू किया और आगे बढ़ाया।

रिटेल बिजनेस को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर किया लिस्ट पिछले साल 2024 में, यूसुफ अली ने रिटेल बिजनेस को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया, जिससे उन्हें $1.7 बिलियन डॉलर मिले। यूसुफ अली की कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी थोड़ी हिस्सेदारी है और वह इसके बोर्ड में हैं। ये एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से चलता है।

यूरोप में हैं होटल रिटेल सेक्टर के अलावा दूसरी संपत्तियों में यूसुफ के पास स्कॉटलैंड में वाल्डोर्फ एस्टोरिया और ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल शामिल हैं, जो U.K. मेट्रोपॉलिटन पुलिस का पुराना हेडक्वार्टर था। पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी दौलत घटी है। साल 2024 में उनकी नेटवर्थ 66638 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी थी, जो इस समय 50,855 करोड़ रुपये है।