    ये हैं यूएई के सबसे अमीर भारतीय, खाड़ी युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस; आज ₹50855 Cr के मालिक

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    दुबई में कई अमीर भारतीय कारोबारी (Richest Indian in UAE) हैं, पर एम.ए. यूसुफ अली सबसे धनी हैं। फोर्ब्स के अनुसार, उनकी संपत्ति 50,855 करोड़ रुपये है। वे लुलु रिटेल के हेड हैं, जिसके गल्फ और अन्य जगहों पर 240 हाइपरमार्केट हैं। उन्होंने अपने रिटेल बिजनेस को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया। यूसुफ अली कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी हिस्सेदार हैं और उनके यूरोप में होटल भी हैं।

    नई दिल्ली। दुबई, यूएई में कई एक से एक अमीर भारतीय कारोबारी (Richest Indian in UAE) रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इनमें सबसे अमीर कौन है? अगर नहीं जानते तो हम आज आपको यहां जानकारी देंगे। यूएई के अमीर भारतीयों में रिजवान साजन, बीआर शेट्टी, पीएनसी मेनन और आजाद मूपेन शामिल हैं, पर एक शख्स इनसे भी अमीर है।

    ये हैं सबसे अमीर

    यूएई में रहने वाले सबसे अमीर भारतीय हैं एम.ए. यूसुफ अली, जो इस समय दुनिया के 663वें सबसे अमीर शख्स हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ इस समय 50,855 करोड़ रुपये है। मिडिल ईस्ट के रिटेल किंग कहलाए जाने वाले एम.ए. यूसुफ अली $7.3 बिलियन डॉलर (64007 करोड़ रुपये) रेवेन्यू वाले LuLu रिटेल के हेड हैं, जिसके गल्फ और दूसरी जगहों पर 240 हाइपरमार्केट और मॉल हैं।

    भारत में भी कई मॉल

    यूसुफ के भारत में भी कई मॉल हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ अली सन 1973 में अपने चाचा के छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शामिल होने के लिए अबू धाबी गए थे। इसके बाद उन्होंने वहीं अपना बिजनेस शुरू किया और आगे बढ़ाया।

    रिटेल बिजनेस को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर किया लिस्ट

    पिछले साल 2024 में, यूसुफ अली ने रिटेल बिजनेस को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया, जिससे उन्हें $1.7 बिलियन डॉलर मिले। यूसुफ अली की कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी थोड़ी हिस्सेदारी है और वह इसके बोर्ड में हैं। ये एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से चलता है।

    यूरोप में हैं होटल

    रिटेल सेक्टर के अलावा दूसरी संपत्तियों में यूसुफ के पास स्कॉटलैंड में वाल्डोर्फ एस्टोरिया और ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल शामिल हैं, जो U.K. मेट्रोपॉलिटन पुलिस का पुराना हेडक्वार्टर था। पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी दौलत घटी है। साल 2024 में उनकी नेटवर्थ 66638 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी थी, जो इस समय 50,855 करोड़ रुपये है।

    भारत के अमीरों में कौन सा नंबर

    इस समय भारत के टॉप अमीरों में यूसुफ का नंबर 49वां है। बता दें कि यूसुफ अली ने Covid-19 महामारी से लड़ने के लिए $6.8 मिलियन दान किए थे। उन्होंने केरल में 1,400 बेड वाला एक ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया और उसे भी दान कर दिया।
    यूसुफ अली ने 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के चरम पर अपना पहला LuLu हाइपरमार्केट खोला। यूसुफ लुलु ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो 25 से ज्यादा देशों में 240 से अधिक हाइपरमार्केट और मॉल चलाता है। इस ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और फूड प्रोसेसिंग में भी काम किया है।

