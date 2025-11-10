IPO News: ग्रो आईपीओ के जीएमपी में गिरावट, लिस्टिंग पर फायदा होगा या नहीं? पहले चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस
ऑनलाइन स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww IPO Allotment) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स आज अपना आईपीओ शेयर अलॉटमेंट फाइनल कर सकती है। इस आईपीओ को 17.6 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। यदि आपने भी ग्रो के आईपीओ में आवेदन किया है, तो आप शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस ऑनलाइन बीएसई, एनएसई और इश्यू रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ग्रो के जीएमपी में गिरावट आई है।
नई दिल्ली। ऑनलाइन स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww IPO Allotment) की पैरेंट कंपनी, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures IPO Allotment) आज सोमवार 10 नवंबर को अपना IPO शेयर अलॉटमेंट फाइनल कर सकती है।
इसके आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। मेनबोर्ड के इस आईपीओ को, जो 4 नवंबर को खुला था, शुक्रवार 7 नवंबर को आखिरी दिन तक कुल मिलाकर 17.6 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
642 करोड़ शेयरों के लिए मिलीं बोलियां
NSE के डेटा के मुताबिक, Groww के ₹6,632.3 करोड़ IPO में 36.47 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे, जबकि कंपनी को इसके मुकाबले करीब 642 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अपनी कैटेगरी को 22 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) ने इश्यू को 14.2 गुना और रिटेल कैटेगरी को 9.43 गुना बुक किया गया।
कैसे चेक करें आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस
यदि आपने भी Groww के IPO में आवेदन किया है, तो शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस ऑनलाइन BSE, NSE और इश्यू रजिस्ट्रार, MUFG Intime India की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
- इस लिंक पर जाएं : https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html
- ड्रॉपडाउन मेन्यू से कंपनियों की लिस्ट में से ‘Billionbrains Garage Ventures Ltd' सेलेक्ट करें
- फिर PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP/क्लाइंट ID, या अकाउंट नंबर/IFSC में से किसी एक को चुनें
- चुने हुए ऑप्शन के अनुसार डिटेल्स दर्ज करें
- अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें
बता दें कि Groww IPO का शेयर अलॉटमेंट स्टेटस PAN और एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके NSE और BSE पर भी चेक किया जा सकता है।
Groww IPO GMP
बीते कुछ दिनों में ग्रो के जीएमपी में लगातार गिरावट आई है। इसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम 1 नवंबर को 17 रुपये के आस-पास पहुंच गया था, जबकि आज ये 4 रुपये रह गया है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) वह कीमत होती है जिस पर कोई IPO लिस्टिंग से पहले एक अनऑफिशियल/अनरेगुलेटेड ग्रे मार्केट में ट्रेड होता है। GMP यह दिखाता है कि किसी खास कंपनी का IPO इश्यू लिस्टिंग के दिन कैसा परफॉर्म कर सकता है।
(डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
