IPO News: ग्रो आईपीओ के जीएमपी में गिरावट, लिस्टिंग पर फायदा होगा या नहीं? पहले चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

नई दिल्ली। ऑनलाइन स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww IPO Allotment) की पैरेंट कंपनी, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures IPO Allotment) आज सोमवार 10 नवंबर को अपना IPO शेयर अलॉटमेंट फाइनल कर सकती है।

इसके आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। मेनबोर्ड के इस आईपीओ को, जो 4 नवंबर को खुला था, शुक्रवार 7 नवंबर को आखिरी दिन तक कुल मिलाकर 17.6 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

642 करोड़ शेयरों के लिए मिलीं बोलियां NSE के डेटा के मुताबिक, Groww के ₹6,632.3 करोड़ IPO में 36.47 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे, जबकि कंपनी को इसके मुकाबले करीब 642 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अपनी कैटेगरी को 22 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) ने इश्यू को 14.2 गुना और रिटेल कैटेगरी को 9.43 गुना बुक किया गया।

कैसे चेक करें आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस यदि आपने भी Groww के IPO में आवेदन किया है, तो शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस ऑनलाइन BSE, NSE और इश्यू रजिस्ट्रार, MUFG Intime India की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं : https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html

ड्रॉपडाउन मेन्यू से कंपनियों की लिस्ट में से ‘Billionbrains Garage Ventures Ltd' सेलेक्ट करें

फिर PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP/क्लाइंट ID, या अकाउंट नंबर/IFSC में से किसी एक को चुनें

चुने हुए ऑप्शन के अनुसार डिटेल्स दर्ज करें

अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें बता दें कि Groww IPO का शेयर अलॉटमेंट स्टेटस PAN और एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके NSE और BSE पर भी चेक किया जा सकता है।