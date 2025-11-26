Gift Nifty में जोरदार तेजी, शेयर बाजार में आएगी चमक; आज एयरटेल समेत इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल

नई दिल्ली। आज बुधवार को शेयर बाजार ( Share Market Today ) में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 123.50 अंक या 0.47 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 26,167.50 पर है। हालांकि एक अनुमान ये है कि मंथली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के दबाव, मिले-जुले ग्लोबल संकेतों और ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट-बुकिंग के बीच 26 नवंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रह सकती है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए, जिससे लगातार तीसरे सेशन में उनकी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। इस बीच आज कौन से शेयर चर्चा में रहेंगे, आइए जानते हैं।

इन शेयरों पर रखें नजर

स्टड्स एक्सेसरीज, डिपना फार्माकेम, ओनिक्स सोलर एनर्जी और सारडा प्रोटीन्स आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Bharti Airtel - कंपनी की प्रमोटर इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट एक ब्लॉक डील के जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर में 3.43 करोड़ शेयर (0.56% हिस्सेदारी) बेच सकती है, जिसका ऑफर साइज $806 मिलियन और फ्लोर प्राइस 2,096.7 रुपये प्रति शेयर होगा।

NCC - कंपनी को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन के लिए असम के पब्लिक वर्क्स (हेल्थ एंड एजुकेशन) डिपार्टमेंट से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,062.71 करोड़ रुपये है।

Jayant Infratech - कंपनी को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन से 161.68 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है।

Zydus Lifesciences - फार्मा कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) से वेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट USP के लिए 120 mg, 180 mg, और 240 mg स्ट्रेंथ में फाइनल अप्रूवल मिल गया है।

Nelco - कंपनी को दूसरे UL-GMPCS लाइसेंस होल्डर्स की VSAT सर्विसेज बेचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस से 10 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑथराइजेशन मिला है।

Indraprastha Gas - कंपनी ने कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट / बायोफ्यूल प्रोजेक्ट लगाने के लिए CEID कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियरिंग के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है।

Bank Of Maharashtra - केंद्र सरकार ने प्रभात किरण को 24 नवंबर से तीन साल के लिए बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है।

Rashtriya Chemicals and Fertilizers - भारत सरकार ने 1 जनवरी 2026 से छह महीने के लिए कंपनी के डायरेक्टर (फाइनेंस) नजहत जे शेख को CMD का एडिशनल चार्ज सौंपा है।

United Breweries - कंपनी ने 25 नवंबर से नई दिल्ली में हेनेकेन सिल्वर लॉन्च किया है। मौजूदा लॉन्च खास तौर पर घरेलू बाजार को ध्यान में रखकर किया गया है।

Welspun Corp - कंपनी ने लंदन के इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के आर्बिट्रेशन के नियमों के तहत, वास्को कतर में अपने इन्वेस्टमेंट के मौके के नुकसान के साथ-साथ दूसरे नॉन-मॉनेटरी क्लेम और/या राहत के लिए वास्को कोटिंग्स और वास्को एनर्जी के खिलाफ $35.5 मिलियन से $43.5 मिलियन का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल किया है।