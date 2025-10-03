बाजार बंद होते ही गौतम अदाणी की कंपनी के लिए बुरी खबर, IT डिपार्टमेंट ने ठोका करोड़ों का जुर्माना; मैनेजमेंट का आया जवाब
आयकर विभाग ने (Adani Group) एसीसी लिमिटेड (ACC Share Price) पर कुल 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आकलन वर्ष 2015-16 और 2018-19 के लिए लगाया गया है। कंपनी आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करके इन आदेशों का विरोध करेगी। एसीसी का कहना है कि इन दंडों का वित्तीय गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एसीसी लिमिटेड पर कुल 23.07 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं। अदाणी समूह की यह कंपनी अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष इस जुर्माने को चुनौती देगी। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर ‘‘आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने’’ के लिए 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ‘‘आय कम बताने’’ के मामले में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एसीसी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘ कंपनी, निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करके दोनों आदेशों का विरोध करेगी।
साथ ही संबंधित आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेगी।’’ कंपनी को इन जुर्मानों के संबंध में नोटिस एक अक्टूबर 2025 को मिले। उसने कहा कि इन दंडों का वित्तीय गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एसीसी, अदाणी सीमेंट का हिस्सा अंबुजा सीमेंट की अनुषंगी कंपनी है। अंबुजा सीमेंट के पास कंपनी में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।
आयकर विभाग ने जो नोटिस भेजे हैं वह इसके उद्योगपति गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह का हिस्सा बनने से पहले की अवधि से जुड़े हैं। अदाणी समूह ने 6.4 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे में स्विट्जरलैंड के होल्सिम समूह से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी अनुषंगी कंपनी एसीसी लिमिटेड का सितंबर 2022 में अधिग्रहण किया था।
ACC शेयर प्राइस आज
ACC शेयर आज ₹1847.1 पर बंद हुए। यह पिछले बंद भाव ₹1828.0 की तुलना में 1.04% की बढ़ोतरी है। एसीसी, अंबुजा सीमेंट की सहायक कंपनी है और अदाणी समूह का हिस्सा है।
यह भी पढ़ें: अंबानी-अदाणी समेत अरबपतियों के निवेश पर SEBI की नजर! कंपनी और संपत्ति में कहां पैसा लगाया, मांगा जा सकता है हिसाब
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।