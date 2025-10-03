बाजार बंद होते ही गौतम अदाणी की कंपनी के लिए बुरी खबर, IT डिपार्टमेंट ने ठोका करोड़ों का जुर्माना; मैनेजमेंट का आया जवाब

आयकर विभाग ने (Adani Group) एसीसी लिमिटेड (ACC Share Price) पर कुल 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आकलन वर्ष 2015-16 और 2018-19 के लिए लगाया गया है। कंपनी आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करके इन आदेशों का विरोध करेगी। एसीसी का कहना है कि इन दंडों का वित्तीय गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एसीसी लिमिटेड पर कुल 23.07 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं। अदाणी समूह की यह कंपनी अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष इस जुर्माने को चुनौती देगी। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए कथित तौर पर ‘‘आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने’’ के लिए 14.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ‘‘आय कम बताने’’ के मामले में 8.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसीसी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘ कंपनी, निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करके दोनों आदेशों का विरोध करेगी। साथ ही संबंधित आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने की मांग करेगी।’’ कंपनी को इन जुर्मानों के संबंध में नोटिस एक अक्टूबर 2025 को मिले। उसने कहा कि इन दंडों का वित्तीय गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।