दिवाली 2025: आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, नोट कर लीजिए टाइम; 68 साल पहले हुई थी शुरुआत
दिवाली 2025 के मौके पर आज मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading 2025) का आयोजन होगा। दिल्ली में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई, जबकि महाराष्ट्र में यह पर्व 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग का समय दोपहर में होगा, जो बीते सालों से शाम को होता था। BSE ने 1957 में इसकी शुरुआत की थी, और NSE ने 1992 से इसे आगे बढ़ाया।
नई दिल्ली। दिवाली (Diwali 2025) आ गई है। जहां दिल्ली समेत कई जगह 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई, वहीं महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में आज 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। इसीलिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन () भी आज आयोजित होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग की स्पेशल विंडो को छोड़कर, बाकी मार्केट बंद रहेंगे। कितने बजे खुलेगा शेयर बाजार, आइए आपको बताते हैं।
ये रही मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमलाइन
- नॉर्मल मार्केट - 1.45-2.45 PM
- प्री-ओपन - 1.30-1.45 PM
- ब्लॉक डील्स - 1.15-1.30 PM
- क्लोजिंग - 2.55-3.05 PM
- ट्रेड मॉडिफिकेशन कट-ऑफ - 2.55-3.05 PM
बदल गया मुहूर्त ट्रेडिंग का समय
इस साल एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि ट्रेडिंग शाम के सेशन की जगह दोपहर के स्लॉट में होगी। वरना तो बीते कई सालों से हर बार शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग का समय रहता है।
क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन
मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हर साल दिवाली पर ट्रेडर्स के लिए एक शुभ दिन के तौर पर आता है। इस दिन, इन्वेस्टर्स नए संवत की शुरुआत के मौके पर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है।
'मुहूर्त' शब्द का मतलब है एक शुभ समय जब माना जाता है कि ग्रह इस तरह से एक लाइन में होते हैं जिससे पॉजिटिव नतीजा मिलता है। इसलिए, मुहूर्त ट्रेडिंग नाम का इस्तेमाल स्टॉक्स खरीदने के शुभ समय को बताने के लिए किया जाता है।
कब हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत
BSE, जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, ने पहली बार 1957 में मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू की थी। इस बीच, NSE ने इस परंपरा को और बढ़ाया और 1992 से स्पेशल ट्रेडिंग सेशन शुरू किया है।
