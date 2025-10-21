दिवाली 2025: आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, नोट कर लीजिए टाइम; 68 साल पहले हुई थी शुरुआत

नई दिल्ली। दिवाली (Diwali 2025) आ गई है। जहां दिल्ली समेत कई जगह 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई, वहीं महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में आज 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। इसीलिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन () भी आज आयोजित होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग की स्पेशल विंडो को छोड़कर, बाकी मार्केट बंद रहेंगे। कितने बजे खुलेगा शेयर बाजार, आइए आपको बताते हैं।

ये रही मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमलाइन नॉर्मल मार्केट - 1.45-2.45 PM

प्री-ओपन - 1.30-1.45 PM

ब्लॉक डील्स - 1.15-1.30 PM

क्लोजिंग - 2.55-3.05 PM

ट्रेड मॉडिफिकेशन कट-ऑफ - 2.55-3.05 PM बदल गया मुहूर्त ट्रेडिंग का समय इस साल एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि ट्रेडिंग शाम के सेशन की जगह दोपहर के स्लॉट में होगी। वरना तो बीते कई सालों से हर बार शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग का समय रहता है।

क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हर साल दिवाली पर ट्रेडर्स के लिए एक शुभ दिन के तौर पर आता है। इस दिन, इन्वेस्टर्स नए संवत की शुरुआत के मौके पर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है।

'मुहूर्त' शब्द का मतलब है एक शुभ समय जब माना जाता है कि ग्रह इस तरह से एक लाइन में होते हैं जिससे पॉजिटिव नतीजा मिलता है। इसलिए, मुहूर्त ट्रेडिंग नाम का इस्तेमाल स्टॉक्स खरीदने के शुभ समय को बताने के लिए किया जाता है।