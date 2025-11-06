कौन होते हैं FII, FPI और DII? कैसे करते हैं ये शेयर बाजार को प्रभावित? इनके रुख से बदल जाती है मार्केट की चाल

नई दिल्ली। अगर आप शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करते हैं, तो आपने अकसर FII, FPI और DII जैसे शब्दों को जरूर सुना होगा। पर इनका मतलब और प्रभाव आप शायद न जानते हों। यहां हम आपको इन तीनों शब्दों के बारे में बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि इनका शेयर बाजार पर कैसे और कितना असर पड़ता है।

अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं निवेशक FII, DII और FPI तीनों निवेशकों की अलग-अलग कैटेगरी हैं। इनमें FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जबकि DII का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। FPI होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। FPI बड़ी कैटेगरी है जिसमें FII और अलग-अलग विदेशी निवेशक दोनों शामिल होते हैं।

FII कैसे होते हैं अलग FII बड़े, नॉन-रेजिडेंट इंस्टिट्यूशन (विदेशी एंटिटी, कंपनियां या फंड) होते हैं जो किसी देश की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं DII उसी देश में स्थित संस्थान होते हैं, जैसे कि लोकल म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियाँ।

ये है बड़ा फर्क DII घरेलू निवेशक होते हैं, जबकि FPI और FII विदेशी निवेशक। FII में संस्थागत निवेशक होते हैं, जो कि हेज फंड, पेंशन फंड आदि। वहीं FPI में संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों कैटेगरी के निवेशक होते हैं। DII में संस्थागत (जैसे, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड) निवेशक होते हैं।