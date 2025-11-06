नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M Share Price) आरबीएल बैंक (RBL Bank Share Price) में अपनी पूरी बेचने जा रही है। ऑटो कंपनी की बैंक में 3.5% हिस्सेदारी है, जिसे ये करीब 78 मिलियन डॉलर (लगभग ₹691 करोड़) की ब्लॉक डील में बेचने वाली है। इससे ये इस प्राइवेट बैंक से पूरी तरह बाहर हो जाएगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार यह बिक्री गुरुवार को होने वाली है और इस ट्रांजैक्शन के लिए कोटक सिक्योरिटीज एकमात्र ब्रोकर के तौर पर काम करेगी। इस खबर के बीच गुरुवार को इन दोनों के शेयर फोकस में रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितने पर हैं दोनों के शेयर मंगलवार को बीएसई पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 33 रुपये या 0.93 फीसदी की मजबूती के साथ 3,581.55 पर बंद हुआ था, जबकि आरबीएल बैंक का शेयर 4.55 रुपये या 1.38 फीसदी की कमजोरी के साथ 324 रुपये पर बंद हुआ था।

बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस महिंद्रा ने आरबीएल बैंक के शेयरों की बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस ₹317 प्रति शेयर तय किया है, जो 4 नवंबर को NSE पर RBL बैंक के पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹323.8 से 2.1% कम है। इस डील में 2.12 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जा सकते हैं, जो बैंक की कुल हिस्सेदारी का लगभग 3.45% होगा।

फायदे का सौदा इस लेन-देन को महिंद्रा के लिए एक प्रॉफिटेबल डील माना जा रहा है, क्योंकि जुलाई 2023 में इसने RBL बैंक में 3.5% हिस्सेदारी के लिए ₹417 करोड़ का निवेश किया था। जबकि अब इसे 691 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कि 274 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा।

मौजूदा कीमतों पर, हिस्सेदारी बेचने से महिंद्रा को सिर्फ दो साल से ज्यादा समय में 60% से ज्यादा का फायदा होने की उम्मीद है।