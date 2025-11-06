इसे कहते हैं मौके पे चौका! RBL Bank में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी M&M; 2 साल में कमाया अरबों रुपये का प्रॉफिट
महिंद्रा एंड महिंद्रा आरबीएल बैंक (RBL Bank Share Price) में अपनी 3.5% हिस्सेदारी लगभग 691 करोड़ रुपये में बेचने जा रही है। कोटक सिक्योरिटीज इस लेनदेन के लिए एकमात्र ब्रोकर है। महिंद्रा ने शेयरों की बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस ₹317 प्रति शेयर तय किया है। जुलाई 2023 में ₹417 करोड़ के निवेश के मुकाबले, इस बिक्री से महिंद्रा को ₹274 करोड़ का मुनाफा होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M Share Price) आरबीएल बैंक (RBL Bank Share Price) में अपनी पूरी बेचने जा रही है। ऑटो कंपनी की बैंक में 3.5% हिस्सेदारी है, जिसे ये करीब 78 मिलियन डॉलर (लगभग ₹691 करोड़) की ब्लॉक डील में बेचने वाली है। इससे ये इस प्राइवेट बैंक से पूरी तरह बाहर हो जाएगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार यह बिक्री गुरुवार को होने वाली है और इस ट्रांजैक्शन के लिए कोटक सिक्योरिटीज एकमात्र ब्रोकर के तौर पर काम करेगी। इस खबर के बीच गुरुवार को इन दोनों के शेयर फोकस में रहेंगे।
कितने पर हैं दोनों के शेयर
मंगलवार को बीएसई पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 33 रुपये या 0.93 फीसदी की मजबूती के साथ 3,581.55 पर बंद हुआ था, जबकि आरबीएल बैंक का शेयर 4.55 रुपये या 1.38 फीसदी की कमजोरी के साथ 324 रुपये पर बंद हुआ था।
बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस
महिंद्रा ने आरबीएल बैंक के शेयरों की बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस ₹317 प्रति शेयर तय किया है, जो 4 नवंबर को NSE पर RBL बैंक के पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹323.8 से 2.1% कम है। इस डील में 2.12 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जा सकते हैं, जो बैंक की कुल हिस्सेदारी का लगभग 3.45% होगा।
फायदे का सौदा
इस लेन-देन को महिंद्रा के लिए एक प्रॉफिटेबल डील माना जा रहा है, क्योंकि जुलाई 2023 में इसने RBL बैंक में 3.5% हिस्सेदारी के लिए ₹417 करोड़ का निवेश किया था। जबकि अब इसे 691 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कि 274 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा।
मौजूदा कीमतों पर, हिस्सेदारी बेचने से महिंद्रा को सिर्फ दो साल से ज्यादा समय में 60% से ज्यादा का फायदा होने की उम्मीद है।
यूएई का बैंक खरीदेगा हिस्सेदारी
वहीं UAE के दूसरे सबसे बड़े बैंक, एमिरेट्स NBD बैंक PJSC ने पिछले महीने RBL बैंक में अधिकतम हिस्सेदारी खरीदने के लिए ₹26,580 करोड़ का निवेश करने पर सहमति जताई थी। यह इक्विटी इन्वेस्टमेंट ₹280 प्रति शेयर के हिसाब से प्राइमरी कैपिटल के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 60% हिस्सेदारी के लिए होगा।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
