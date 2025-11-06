आज का शेयर बाजार: मजबूत शुरुआत की उम्मीद, किन शेयरों पर रहेगी नजर? लिस्ट में पेटीेएम, टीसीएस और LIC शामिल

नई दिल्ली। बुधवार को बंद रहने के बाद आज गुरुवार को शेयर बाजार ( Stock Market Today ) में मजबूत शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 82.50 पॉइंट्स या 0.32 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25,736 पर है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सेंसेक्स इंट्राडे चार्ट पर लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, और डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बनी है, जो मौजूदा लेवल से और कमजोरी का संकेत देती है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा मार्केट का टेक्सचर वोलैटाइल है। इसलिए डे-ट्रेडर्स के लिए लेवल-बेस्ड ट्रेडिंग सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। आगे देखें आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे।

Q1 Results Today - अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ल्युपिन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ABB इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, UPL, जाइडस लाइफसाइंसेज, एबॉट इंडिया, अम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, एस्टर डीएम हेल्थकेयर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, कमिंस इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, मैनकाइंड फार्मा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सात्विक ग्रीन एनर्जी और स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस 6 नवंबर को अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी।

Grasim Industries - कंपनी का प्रॉफिट 11.6% बढ़कर 804.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 720.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 26% बढ़कर 9,610.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 7,623.3 करोड़ रुपये था।

Paytm - कंपनी का मुनाफा तेजी से गिरकर 21 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहले यह 928 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 24.2% बढ़कर 2,061 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,659 करोड़ रुपये था।

InterGlobe Aviation - कंपनी का नुकसान बढ़कर 2,582.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले नुकसान 986.7 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 9.3% बढ़कर 18,555.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 16,969.6 करोड़ रुपये था।

Britannia Industries - मुनाफा 23.1% बढ़कर ₹654.5 करोड़ हो गया, जो पहले ₹531.5 करोड़ था। रेवेन्यू 3.7% बढ़कर ₹4,840.6 करोड़ हो गया, जो पहले ₹4,667.6 करोड़ था।

Indian Hotels Company - कंपनी का मुनाफा 48.6% गिरकर ₹284.9 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹554.6 करोड़ था। रेवेन्यू 11.8% बढ़कर ₹2,040.9 करोड़ हो गया, जबकि पहले यह ₹1,826.1 करोड़ था।

Delhivery - नुकसान 50.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले 10.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू 16.9% बढ़कर 2,559.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 2,189.7 करोड़ रुपये था।

Godrej Agrovet - मुनाफा 12% गिरकर 84.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 95.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 4.8% बढ़कर 2,567.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2,448.8 करोड़ रुपये था।

Berger Paints India - मुनाफा 23.5% गिरकर 206.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 270 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1.9% बढ़कर 2,827.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2,774.6 करोड़ रुपये था।

RBL Bank & Mahindra and Mahindra - महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक में अपना पूरा 3.45% हिस्सा बेच सकती है, जिसका ब्लॉक साइज करीब 682 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 317 रुपये प्रति शेयर हो सकता है।

Tata Consultancy Services - IT सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी ने ABB के साथ अपनी 18 साल की पार्टनरशिप को बढ़ाया है ताकि ABB के ग्लोबल होस्टिंग ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज किया जा सके, उसके IT लैंडस्केप को आसान बनाया जा सके, और रेजिलिएंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उसके डिजिटल फाउंडेशन को मजबूत किया जा सके।