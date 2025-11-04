दुनिया की इन 10 कंपनियों में हैं सबसे ज्यादा कर्मचारी, नंबर 1 कौन? लिस्ट में भारत की ये कंपनी शामिल

नई दिल्ली। दुनिया में एक से एक बड़ी कंपनियां है, जिनमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं। इनमें से कुछ कंपनियां अमेरिका और चीन की हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि किस कंपनी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? भारत में किस कंपनी के पास सबसे अधिक कर्मचारी (Largest Employers in the World) हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम बताते हैं।

वॉलमार्ट है नंबर 1 बता दें कि अमेरिका की वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर कंपनी है। ये दुनिया में सबसे अधिक लोगों को नौकरी देने वाली है। वॉलमार्ट में लगभग 21 लाख लोग काम करते हैं। यह कंपनी 1962 में दो भाइयों सैम वाल्टन और जेम्स "बड" वाल्टन ने शुरू की थी।