क्या करते हैं नोएल टाटा के तीनों बच्चे? पिता के बाद किसे मिलेगी टाटा ग्रुप की कमान; मिलिए फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन से

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    रतन टाटा के बाद नोएल टाटा ने टाटा ग्रुप (Tata Group) की कमान संभाली। नोएल टाटा के तीन बच्चे हैं - लीह, माया और नेविल टाटा। माया टाटा डिजिटल के साथ काम कर रही हैं और टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लीह टाटा ताज होटल्स से जुड़ी हैं और होटल ऑपरेशंस को बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। नेविल टाटा ट्रेंट लिमिटेड के हाइपरमार्केट डिवीजन, स्टार बाजार के हेड हैं।

    नोएल टाटा के तीनों बच्चे टाटा ग्रुप में सक्रिय

    नई दिल्ली। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की कमान नोएल टाटा (Noel Tata) के हाथ में आई। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी और न उनका कोई वारिस है। पर नोएल टाटा के तीन बच्चे हैं, जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। इनमें लीह टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा शामिल हैं।
    कहा जा सकता है यही टाटा की अगली पीढ़ी है और ये टाटा ग्रुप में सक्रिय भी हैं। आइए जानते हैं ये तीनों क्या करते हैं।

    माया टाटा

    माया टाटा टाटा परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने वारविक यूनिवर्सिटी और बेयस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है और अभी टाटा डिजिटल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ऑपर्च्युनिटीज फंड से की थी और टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका अहम रोल था। टाटा कई दूसरे ट्रस्ट के बोर्ड में भी हैं, जिनमें टाटा एजुकेशन ट्रस्ट और आरडी टाटा ट्रस्ट शामिल हैं।
    माया को सर रतन टाटा ट्रस्ट के एक सब-सेट, सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट (SRTII) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में भी शामिल किया गया है।

    लीह टाटा

    लीह ने स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है और वह 2006 से टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने शुरू में ताज होटल्स में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के तौर पर जॉइन किया था। फिर 2010 में कुछ समय के लिए लुई वुइटन में इंटर्नशिप भी की, लेकिन उनका ज्यादातर फोकस ग्रुप के होटल ऑपरेशंस को बढ़ाने पर रहा है।
    माया की तरह लीह को भी सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में भी शामिल किया जा चुका है।

    नेविल टाटा

    नेविल टाटा एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। नोएल टाटा के बेटे और सिमोन टाटा के पोते हैं। वह अभी टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी, ट्रेंट लिमिटेड के हाइपरमार्केट डिवीजन, स्टार बाजार के हेड हैं। उन्होंने बेयस बिजनेस स्कूल से डिग्री ली है और पहले ट्रेंट के अंदर जूडियो और पैक्ड फूड और बेवरेज डिवीजन को मैनेज किया है। उनकी शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है, और उनका एक बेटा है जिसका नाम जमशेद है।

