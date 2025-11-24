एक दिन में बड़ी गिरावट दिखाने वाला शेयर, कोरोना काल से पहले इसने मचाया था हाहाकार, घोटाले की खबर से 60% तक टूटा

नई दिल्ली। शेयर बाजार में गिरावट कोई नई बात नहीं है। मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स और शेयर कई बार बुरी तरह गिरे हैं, लेकिन क्या आप उस शेयर के बारे में जानते हैं जो एक दिन में सबसे ज्यादा टूटा है। आमतौर पर शेयरों में तेजी और मंदी दोनों स्थितियों के लिए अपर और लोअर सर्किट होते हैं, जिनकी लिमिट 5, 10, 15 और 20 फीसदी तक होती है। इसका मतलब है कि कोई शेयर जिस सर्किट बैंड में रहेगा वह उसी लिमिट तक गिर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन, आपको जानकार हैरानी होगी कि एक शेयर ऐसा था जो एक दिन में 60 फीसदी तक गिर गया था, और आखिरकार कंपनी के शेयरों को मार्केट से डीलिस्ट करना पड़ा। पिछले 7 सालों में इतनी बड़ी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली। आइये आपको बताते हैं आखिर यह शेयर इतनी बुरी तरह से क्यों टूटा था।

21 सितंबर 2018 का वो दिन कोरोना काल के दौरान शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, और इसी दौरान मार्केट में बड़ी संख्या में नए निवेशक आए थे। लेकिन, इनमें से काफी कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि साल 2018 में एक शेयर ने कोरोना काल की गिरावट से ज्यादा तबाही मचा दी थी।