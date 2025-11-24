Language
    एक दिन में बड़ी गिरावट दिखाने वाला शेयर, कोरोना काल से पहले इसने मचाया था हाहाकार, घोटाले की खबर से 60% तक टूटा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    कोरोना काल के दौरान शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी लेकिन उससे दो साल पहले 2018 में एक शेयर की गिरावट ने भी मार्केट में भूचाल ला दिया था। दरअसल, बैंक फ्रॉड के सामने आने से DHFL के शेयर एक दिन में 60 फीसदी तक टूट गए थे। 

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में गिरावट कोई नई बात नहीं है। मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स और शेयर कई बार बुरी तरह गिरे हैं, लेकिन क्या आप उस शेयर के बारे में जानते हैं जो एक दिन में सबसे ज्यादा टूटा है। आमतौर पर शेयरों में तेजी और मंदी दोनों स्थितियों के लिए अपर और लोअर सर्किट होते हैं, जिनकी लिमिट 5, 10, 15 और 20 फीसदी तक होती है। इसका मतलब है कि कोई शेयर जिस सर्किट बैंड में रहेगा वह उसी लिमिट तक गिर सकता है।

    लेकिन, आपको जानकार हैरानी होगी कि एक शेयर ऐसा था जो एक दिन में 60 फीसदी तक गिर गया था, और आखिरकार कंपनी के शेयरों को मार्केट से डीलिस्ट करना पड़ा। पिछले 7 सालों में इतनी बड़ी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली। आइये आपको बताते हैं आखिर यह शेयर इतनी बुरी तरह से क्यों टूटा था।

    21 सितंबर 2018 का वो दिन

    कोरोना काल के दौरान शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, और इसी दौरान मार्केट में बड़ी संख्या में नए निवेशक आए थे। लेकिन, इनमें से काफी कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि साल 2018 में एक शेयर ने कोरोना काल की गिरावट से ज्यादा तबाही मचा दी थी।

    21 सितंबर 2018 को दीवान हाउसिंग फाइनेंस का शेयर इंट्रा डे में 60 प्रतिशत या 364 अंक तक गिर गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर DHFL के शेयर 42.43% और 259.05 रुपये की गिरावट के साथ 351.55 रुपये बंद हुए थे और दिन के कारोबार में करीब 60 प्रतिशत तक गिर गए थे। इस गिरावट ने कंपनी के लाखों निवेशकों को बर्बाद कर दिया था।

    बर्बादी के DHFL के शेयर डीलिस्ट

    दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में पहले से ही डिफॉल्ट से जुड़ी खबर आने लगी थीं। लेकिन, डीएचएफल ने जो बैंक फ्रॉड किया उसका खुलासा बाद में हुआ और फिर शेयर बुरी तरह गिर गए। इसके 3 साल बाद 2021 में डीएचएफएल के शेयर बाजार से डीलिस्ट हो गए, क्योंकि पीरामल ग्रुप ने इस दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था।

