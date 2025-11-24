Language
    30 रुपये से भाव 1000 पर पहुंचा, अब अदाणी के पार्टनर चाहते हैं इस शेयर में मुनाफावसूली, बेचेंगे 6% हिस्सेदारी

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फ्रांस की नामी कंपनी टोटल एनर्जीज, अदाणी ग्रीन एनर्जी में 6% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। टोटल एनर्जीज 2021 में अपने 2.5 बिलियन डॉलर के निवेश के बाद मुनाफा वसूल करने की तैयारी कर रही है। अदाणी ग्रीन का वर्तमान बाजार पूंजीकरण 1.69 लाख करोड़ रुपये है।

    नई दिल्ली। अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share) के शेयर 24 नवंबर को एक खास वजह के चलते 2 फीसदी से ज्यादा गिर गए। दरअसल, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फ्रांस की नामी कंपनी टोटल एनर्जीज, अदाणी समूह की इस फर्म में 6% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि टोटल एनर्जीज 2021 में अपने 2.5 बिलियन डॉलर के निवेश के बाद मुनाफा वसूल करने की तैयारी कर रही है, जिसका मूल्य बढ़कर लगभग 8 बिलियन डॉलर हो गया है।

    24 नवंबर को सुबह अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 1036 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 1006 का निचला स्तर छुकर 1009 रुपये पर बंद हुए।

    रिपोर्ट में और क्या दावे?

    इस रिपोर्ट के अनुसार, अब यह प्रस्तावित हिस्सेदारी वैल्युएशन के लिए अदाणी ग्रीन को दी जा सकती है। सितंबर में टोटल एनर्जीज ने एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 बिलियन डॉलर की कटौती करने तथा अधिक ऊर्जा परिसंपत्तियों को बेचने की योजना की घोषणा की, लेकिन इससे कर्ज बढ़ोतरी को लेकर बाजार की चिंताओं को कम करने में सफलता नहीं मिली।

    फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी वर्तमान में दो सहायक कंपनियों के माध्यम से अदाणी समूह की रिन्यूबल एनर्जी ब्रांच में लगभग 19% हिस्सेदारी रखती है - टोटलएनर्जीज रिन्यूएबल्स इंडियन ओशन लिमिटेड के माध्यम से 15.58% और टोटलएनर्जीज सोलर विंड इंडियन ओशन लिमिटेड के माध्यम से 3.41% स्टैक रखती है।

    अदाणी ग्रीन का वर्तमान बाजार पूंजीकरण 1.69 लाख करोड़ रुपये है, और टोटल की 6% हिस्सेदारी की बिक्री से कंपनी को लगभग 10,200 करोड़ रुपये (लगभग 1.14 बिलियन डॉलर) मिल सकते हैं। अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने लंबी अवधि में बेहतरीन रिटर्न दिया है और इसके शेयरों का भाव 30 रुपये से 1000 रुपये के स्तर तक पहुंच चुका है।

     2015 में स्थापित, अदाणी ग्रीन भारत की सबसे बड़ी रिन्यूबल एनर्जी कंपनियों में से एक है। इसकी ऑपरेशनल कैपिसिटी 16.6 गीगावाट से ज्यादा है और कंपनी का लक्ष्य 2030 तक इसे 50 गीगावाट तक पहुंचाना है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

