30 रुपये से भाव 1000 पर पहुंचा, अब अदाणी के पार्टनर चाहते हैं इस शेयर में मुनाफावसूली, बेचेंगे 6% हिस्सेदारी

नई दिल्ली। अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share) के शेयर 24 नवंबर को एक खास वजह के चलते 2 फीसदी से ज्यादा गिर गए। दरअसल, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फ्रांस की नामी कंपनी टोटल एनर्जीज, अदाणी समूह की इस फर्म में 6% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि टोटल एनर्जीज 2021 में अपने 2.5 बिलियन डॉलर के निवेश के बाद मुनाफा वसूल करने की तैयारी कर रही है, जिसका मूल्य बढ़कर लगभग 8 बिलियन डॉलर हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

24 नवंबर को सुबह अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 1036 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 1006 का निचला स्तर छुकर 1009 रुपये पर बंद हुए। रिपोर्ट में और क्या दावे? इस रिपोर्ट के अनुसार, अब यह प्रस्तावित हिस्सेदारी वैल्युएशन के लिए अदाणी ग्रीन को दी जा सकती है। सितंबर में टोटल एनर्जीज ने एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 बिलियन डॉलर की कटौती करने तथा अधिक ऊर्जा परिसंपत्तियों को बेचने की योजना की घोषणा की, लेकिन इससे कर्ज बढ़ोतरी को लेकर बाजार की चिंताओं को कम करने में सफलता नहीं मिली।

फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी वर्तमान में दो सहायक कंपनियों के माध्यम से अदाणी समूह की रिन्यूबल एनर्जी ब्रांच में लगभग 19% हिस्सेदारी रखती है - टोटलएनर्जीज रिन्यूएबल्स इंडियन ओशन लिमिटेड के माध्यम से 15.58% और टोटलएनर्जीज सोलर विंड इंडियन ओशन लिमिटेड के माध्यम से 3.41% स्टैक रखती है।