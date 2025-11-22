Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JP Associates ही नहीं, अदाणी कुछ सालों के भीतर ही खरीद चुके हैं ये 6 बड़ी कंपनियां; क्या जानते हैं नाम?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    पिछले कुछ सालों में अदाणी ग्रुप अधिग्रहण (Adani Group acquisitions) के मामले में एक बड़ा नाम बन गया है। हाल ही में जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण में ये साफ़ दिखा। वेदांता की ऊंची बोली के बावजूद, ये कंपनी अदाणी ग्रुप को मिली। बैंकों की कमेटी ने अदाणी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके अलावा, सहारा परिवार की 88 संपत्ति भी अदाणी ग्रुप खरीद सकता है। अभी मामला कोर्ट में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पिछले कुछ सालों से अदाणी ग्रुप अधिग्रहण (Adani Group acquisitions) के मामले में भी बहुत बड़ा प्लेयर उभरता हुआ नजर आ रहा है। 

    नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों से अदाणी ग्रुप अधिग्रहण (Adani Group acquisitions) के मामले में भी बहुत बड़ा प्लेयर उभरता हुआ नजर आ रहा है। अदाणी ग्रुप का दबदबा साफ तौर पर हाल ही में जयप्रकाश एसोसिएट्स (JP Associates) के अधिग्रहण में देखने को मिला। जहां वेदांता के ऊंची बोली के बावजूद ये दिवालिया कंपनी अदाणी समूह के नाम होने जा रही है। जयप्रकाश एसोसिएट्स के दिवालिया कंपनी के लेनदारों (बैंकों) की कमेटी ने अदाणी ग्रुप के अधिग्रहण प्रस्ताव को भारी संख्या में वोट देकर हरी झंडी दे दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं अदाणी ग्रुप, सहारा परिवार की 88 संपत्ति भी अदाणी ग्रुप द्वारा खरीदने की बात चल रही है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है।

    ऐसे में हम यहां आपको अदाणी ग्रुप ने कौन सी कंपनियों के बड़े अधिग्रहण किए हैं उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं।


    अदाणी ग्रुप के 6 सबसे बड़े अधिग्रहण

    1. अंबुजा सीमेंट्स और ACC 

    अदाणी ने स्विट्जरलैंड की होल्सिम से एक ही झटके में दो दिग्गज सीमेंट कंपनियां खरीद लीं। इस डील की कीमत करीब 10.5 अरब डॉलर यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपये थी। इस एक सौदे ने अदाणी को रातोंरात भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बना दिया।

    2. SB एनर्जी इंडिया (2021)

    सॉफ्टबैंक और भारती एयरटेल की जॉइंट वेंचर वाली पूरी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी के नाम हो गई। 3.5 अरब डॉलर (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) की इस डील से एक साथ 5 गीगावॉट सोलर प्रोजेक्ट्स अदाणी के पोर्टफोलियो में जुड़ गए।

    3. GVK ग्रुप से एयरपोर्ट कारोबार

    कोरोना के सबसे बुरे दौर में GVK ग्रुप से एयरपोर्ट कारोबार को करीब 12,000 करोड़ रुपये की इस डील के बाद आज अदाणी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है।

    4. एयर वर्क्स इंडिया 

    भारत की सबसे बड़ी एविएशन MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) कंपनी को मात्र 400 करोड़ रुपये में अदाणी ने खरीदा। 27 शहरों में फैले नेटवर्क के साथ अब अदाणी डिफेंस का एविएशन सर्विसेज में भी दबदबा कायम है।

    5. पेन्ना सीमेंट (2024)

    दक्षिण भारत की बड़ी सीमेंट कंपनी को पूरी तरह अधिग्रहण कर चुका है। 1.2 अरब डॉलर (लगभग 10,000 करोड़ रुपये) की इस डील से अदाणी की कुल सीमेंट क्षमता अब 100 मिलियन टन प्रति वर्ष को पार करने की राह पर है।

    6. जयप्रकाश एसोसिएट्स

    यह अदाणी का सबसे नया और सबसे चर्चित सौदा है। दिवालिया JP ग्रुप को वेदांता की सबसे ऊंची बोली के बावजूद अदाणी ने अपने नाम कर लिया। यमुना एक्सप्रेसवे, सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स सहित पूरा साम्राज्य अब अदाणी का होगा। इस डील की वैल्यू लगभग 13,000-15,000 करोड़ रुपये ह।

    ये छह अधिग्रहण ही बताते हैं कि चाहे दिवालिया कंपनी हो या हेल्दी बिजनेस, मौका मिलते ही अदाणी ग्रुप उसे लपक लेता है। इनके अलावा भी छोटे-बड़े दर्जनों अधिग्रहण हुए हैं जिनमें DB पावर, कोस्टल एनर्जेन, कराइकल पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, ओरिएंट सीमेंट, ITD सीमेंटेशन आदि की लंबी फेहरिस्त है।

    यह भी पढ़ें:  कैसे डूबा जयप्रकाश गौड़ का कारोबारी साम्राज्य? कभी थे 70वें सबसे अमीर भारतीय; आज बिक रहीं कंपनियां

    Jaypee Group खरीद डील वेदांता के हाथों से क्यों फिसली, अदाणी फिर से कैसे बने बड़े दावेदार?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US