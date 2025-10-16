केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत, लिस्टिंग पर कराया इतना फायदा; आगे कहां तक जाएगा शेयर
केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर ही 5.36 फीसदी प्रीमियम के साथ 280.25 रुपये के भाव पर लिस्ट (Canara Robeco Asset Management Company IPO Listing Price) हुए, जो कि एक सकारात्मक शुरुआत है। यह आईपीओ लिस्टिंग पर आधारित राय है, निवेश की सलाह नहीं। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।
नई दिल्ली। आज गुरुवार 16 अक्टूबर को केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गयी है। कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुआ है। इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव रही।
कंपनी का शेयर 266 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई और एनएसई दोनों पर ही 14.25 रुपये या 5.36 फीसदी प्रीमियम के साथ 280.25 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ (Canara Robeco Asset Management Company IPO Listing Price) है।
और ऊपर जा सकता है शेयर
पीएल कैपिटल ने केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों पर 'Buy' रेटिंग के साथ कवरेज भी शुरू कर दी है। घरेलू ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए 320 रुपये प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस रखा, जिसका मतलब है कि इस शेयर में IPO प्राइस 266 रुपये प्रति शेयर से 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त की संभावना है।
कैसा रहा था आईपीओ
केनरा रोबेको के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में तीन दिन की पब्लिक बिडिंग के दौरान इन्वेस्टर्स की अच्छी दिलचस्पी देखी गई। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच 253-266 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर इसे लगभग 10 गुना (974 प्रतिशत) सब्सक्राइब किया गया।
1,326 करोड़ रुपये का IPO
1,326 करोड़ रुपये के IPO में पूरी तरह से लगभग 5 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था, जिसमें कोई फ्रेश इश्यू कंपोनेंट नहीं था। यानी IPO से होने वाली कोई भी रकम कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें अपने शेयर बेचने वाले प्रमोटर्स को मिलेगा। अभी, केनरा बैंक के पास केनरा रोबेको में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि AMC में बाकी हिस्सेदारी ओरिक्स कॉर्पोरेशन होल्डिंग के पास है।
32 साल पुरानी है कंपनी
1993 में शुरू हुई, केनरा रोबेको AMC, ORIX कॉर्पोरेशन यूरोप N.V. और केनरा बैंक के बीच 51:49 का जॉइंट वेंचर है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। AMC के पास इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरी में 26 अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम हैं।
30 जून 2025 तक इसका एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹1.11 लाख करोड़ है, जिसे एक बड़े रिटेल इन्वेस्टर बेस, अच्छे इंस्टीट्यूशनल रिश्तों और एक अच्छे मल्टी-चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सपोर्ट मिला है।
