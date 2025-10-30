14 साल बाद शिखर पर इस सरकारी बैंक के शेयर, 14 से 134 रुपये पर पहुंचा भाव, पांच साल से लगातार दिखाई बड़ी तेजी
केनरा बैंक के शेयरों का भाव 2011 में 130 रुपये था और अब 14 साल के लंबे अंतराल के बाद शेयर 134 रुपये के पार चले गए हैं। हालांकि, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 32 रुपये नीचे हैं। इस बैंक शेयर में लगातार 5 साल से तेजी देखने को मिल रही है और भाव 14 रुपये से 134 रुपये तक पहुंच गया है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में कई स्टॉक हर साल या 2-3 वर्ष में रिकॉर्ड हाई लगाते हैं। वहीं, कुछ शेयरों को अपना ऑल टाइम तोड़ने में 3-4 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन, भारत के एक सरकारी बैंक के शेयर 15 साल बाद एक अहम स्तर पर पहुंचे हैं। दरअसल, केनरा बैंक के स्टॉक (Canara Bank Share Price) 132.89 रुपये पर क्लोज हुए हैं जो साल 2011 के 130 रुपये के लेवल से ज्यादा है।
30 अक्तूबर को केनरा बैंक (Canara Bank Q2 Result) ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, और इसके बाद शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। खास बात है कि इस बैंक शेयर में लगातार 5 साल से तेजी देखने को मिल रही है और भाव 14 रुपये से 134 रुपये तक पहुंच गया है।
केनरा बैंक के शेयरों का प्रदर्शन
साल 2010 में केनरा बैंक के शेयरों का भाव 164 रुपये के करीब था और 2011 में 130 रुपये पर आ गया है। अब 14 साल के लंबे अंतराल के बाद केनरा बैंक के शेयर 134 रुपये के पार चले गए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से करीब 32 रुपये नीचे हैं।
कोरोना काल में बुरी तरह गिरा था भाव
केनरा बैंक के शेयर, कोरोना महामारी के समय साल 2020 में शेयर मार्केट क्रैश हुआ था और उस समय इस बैंक शेयरों का भाव 14 रुपये तक पहुंच गया था। हालांकि, वहां से लगातार तेजी देखी गई और इस शेयर हर साल डबल डिजिट रिटर्न दिया।
जहां 2020 में केनरा बैंक के शेयरों ने 44 फीसदी तक टूटे तो 2021 में 55 फीसदी रिटर्न, 2022 में 66 प्रतिशत, 2023 में 31 फीसदी, 2024 में 14 फीसदी और 2025 में अब तक 32 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
कैसे रहे Q2 रिजल्ट?
केनरा बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए 4,774 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 4,014 करोड़ रुपये के मुनाफे से 19 प्रतिशत ज्यादा है।
बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) साल-दर-साल 2 प्रतिशत घटकर 9,141.19 करोड़ रुपये रही। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ और नेट एनपीए रेशियो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के 0.99 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 0.54 प्रतिशत रह गया। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 2.35 प्रतिशत रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3.73 प्रतिशत था।
ये भी पढ़ें- Lenskart IPO: तगड़े फायदे में पीयूष और नेहा बंसल, आईपीओ आते ही भाई-बहन एक झटके में कमा लेंगे 52 गुना तक मुनाफा
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।