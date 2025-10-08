Canara Bank Recruitment 2025: कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द करें आवेदन

कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर इन पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। कैनरा बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 3500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने और ऑनलाइन फीस का भुगतान करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

आयु-सीमा अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।