Canara Bank Recruitment 2025: कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द करें आवेदन
कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर इन पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। कैनरा बैंक की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 3500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने और ऑनलाइन फीस का भुगतान करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।
आयु-सीमा
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित दस्तावेज भी होने चाहिए।
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,000 रुपये बतौर स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
Canara Bank Recruitment 2025: ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.nats.education.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की गई है।
