    BEL Recruitment 2025: इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता मानदंड सहित अन्य डिटेल्स

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर 29 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। यहां देखें पूरी जानकारी।

    BEL Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन आज यानी 08 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्ननीशियन-सी के पदों पर कुल 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो उम्मीदवार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करने का सपना देख रहे है, वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    कितना मिलेगा वेतन

    इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 24,500 रुपये से लेकर 90,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, टेक्नीशियन-सी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,500 रुपये से लेकर प्रतिमाह 82,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    पात्रता मानदंड

    • इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो। इसके अलावा, टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने एसएसएलसी, आईटीआई या एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप किया हो। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य, ओबीसी और ईडबल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 590 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

    ऐसे करें आवेदन

    इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड और निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

