BEL Recruitment 2025: इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता मानदंड सहित अन्य डिटेल्स

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन आज यानी 08 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्ननीशियन-सी के पदों पर कुल 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो उम्मीदवार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करने का सपना देख रहे है, वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।