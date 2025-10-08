ISRO VSSC Recruitment 2025: ड्राइवर और कुक के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई
इसरो के अंतर्गत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लघु वाहन चालक और रसोइया के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज यानी 08 अक्टूबर तक आखिरी मौका है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लघु वाहन चालक के कुल 27 पद और रसोइया के कुल 2 पदों पर आवेदन करने का आज यानी 08 अक्तूबर तक आखिरी मौका है। बता दें, इससे पहले इन पदों पर आवेदन उम्मीदवारों से 15 अप्रैल तक स्वीकार किए गए थे। हालांकि इन पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म को दोबार री-ओपन किया, जिसके लिए उम्मीदवार केवल आज अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vssc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कितना मिलेगा वेतन
लघु वाहन चालक और रसोइया के पद पर चयनित उम्मीदवारों प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता मानदंड
- लघु वाहन चालक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एसएससी व कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास एलवीडी लाइसेंस और तीन साल का वाहन चालक कार्यानुभव होना चाहिए।
- रसोइया के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एसएसएलसी या एसएससी उत्तीर्ण किया हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास बतौर रसोइया के रूप में पांच साल का कार्यानुभन होना चाहिए।
ISRO VSSC Recruitment 2025: ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन
लघु वाहन चालक और रसोइया के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट vssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, दस्ताक्षर और फोटो को अपलोड करें।
- अब दर्ज की सभी सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 28 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
