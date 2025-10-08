ISRO VSSC Recruitment 2025: ड्राइवर और कुक के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लघु वाहन चालक के कुल 27 पद और रसोइया के कुल 2 पदों पर आवेदन करने का आज यानी 08 अक्तूबर तक आखिरी मौका है। बता दें, इससे पहले इन पदों पर आवेदन उम्मीदवारों से 15 अप्रैल तक स्वीकार किए गए थे। हालांकि इन पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म को दोबार री-ओपन किया, जिसके लिए उम्मीदवार केवल आज अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vssc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।