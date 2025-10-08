Language
    इंडियन कोस्ट गार्ड में 10th, 12th पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इस डेट तक ऑफलाइन भर सकते हैं फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें शामिल होने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित पते पर पहुंचने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2025 निर्धारित है। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को लेवल 6 के अनुसार मासिक वेतन प्रदान किया जायेगा।

    ICG Vacancy 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से एमटीएस, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में जो भी युवा 10वीं, 12वीं या आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। रोजगार समाचार में प्रकाशित डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफलाइन माध्यम से भरे हुए फॉर्म को निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    फॉर्म जमा करने का पता

    अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र Headquarters, Coast Guard Region (West), Alexander Graham Bell Road, PO Malabar Hill, Mumbai- 400006 के पते पर भेज सकते हैं। अभ्यर्थी फॉर्म के साथ 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प भी जमा करें।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के जरिये विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार डिटेल नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं-

    स्टोर कीपर-II 01 पद
    इंजन ड्राइवर 01 पद
    ड्राफ्ट्समैन 01 पद
    लास्कर 04 पद
    फायरमैन 01 पद
    एमटीएस (Daftary) 01 पद
    एमटीएस (चपरासी) 01 पद
    एमटीएस (चौकीदार) 01 पद
    अकुशल श्रमिक 02 पद

    कैसे होगा चयन

    इस भर्ती में आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन/ लिखित परीक्षा/ ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे। अंत में अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

    ICG Vacancy 2025: नोटिफिकेशन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    परीक्षा पैटर्न

    अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र में 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर के लिए इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र में सवाल जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, क्वेश्चन ऑन रेलिवेंट ट्रेड विषयों से पूछे जायेंगे।

    कितना मिलेगा वेतन

    इस भर्ती में चयनित होने वाले युवाओं को पे लेवल 6 (CPC) के अनुसार18000 से लेकर 81100 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

