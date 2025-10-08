Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, इस डेट से आवेदन होंगे स्टार्ट

इंडियन आर्मी 10+2 TES 55 Entry- July 2026 Batch के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं और जेईई मेन एग्जाम में भाग लिया था वे भारतीय सेना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस भर्ती के जरिये 90 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन आर्मी की ओर से टेक्निकल एंट्री स्कीम (Indian Army 10+2 TES 55 Entry- July 2026 Batch) के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। जो भी अभ्यर्थी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए 14 अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर भरा जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता? इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट में अभ्यर्थी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स विषय होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ने JEE (Mains) एग्जाम में भाग लिया हो।

आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 16 साल 6 माह एवं और अधिकतम आयु 19 साल 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस Indian Army 10+2 TES 55 Application Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।

इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में उम्मीदवार पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।