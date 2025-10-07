MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 27 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट
एमपी पुलिस विभाग में 8 साल के बाद एसआई एवं सूबेदार के 500 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी। इस भर्ती में किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं हालांकि उनका स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं सूबेदार के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। आवेदन, पात्रता, फीस इत्यादि की पूरी डिटेल आप इस पेज से चेक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
|ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट
|27 अक्टूबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|10 नवंबर 2025
|आवेदन पत्र में संशोधन की तिथियां
|27 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025
|परीक्षा की तिथि
|9 जनवरी 2026 से प्रारंभ
योग्यता एवं मापदंड
एमपी एसआई एवं सूबेदार भर्ती (MP Police Bharti 2025) में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक (ग्रेजुएशन) उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 10 नवंबर 2025 के अनुसार होगी। पद के अनुसार विस्तृत शैक्षिक योग्यता एवं उम्र की डिटेल के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
शारीरिक योग्यता
इस भर्ती में भाग लेने के लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 167.5 सेमी एवं महिला उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 152.4 सेमी होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों का चेस्ट बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए।
MP Police SI Vacancy Notification 2025
चयन प्रक्रिया
यूपी पुलिस एसआई सूबेदार भर्ती में चयन के लिए अभ्यर्थियों को पहले प्रीलिम एग्जाम में भाग लेना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम में भाग लेना होगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट एवं इंटरव्यू लिया जायेगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंतिम लिस्ट में जगह दी जाएगी।
भर्ती विवरण एवं वेतन
इस भर्ती के माध्यम से कुल 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से एसआई के लिए 472 पद और सूबेदार के लिए 28 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित होने वाले युवाओं को लेवल 9 के अनुसार 36200-114800 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा।
