    Bihar Police Constable Vacancy 2025: बिहार कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर पदों पर आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    बिहार में मद्य निषेध सिपाही जेल वार्डर एवं मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल के 4128 पदों पर निकाली गई है जिसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 नवंबर 2025 तक भरा जा सकता है।

    Bihar Police Constable Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती (CSBC) की ओर से राज्य में मद्य निषेध सिपाही, जेल वार्डर एवं मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 5 नवंबर तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।

    किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती (Bihar Police Bharti 2025) में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना चाहिए अर्थात किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं।

    शैक्षिक योग्यता एवं उम्र

    बिहार पुलिस भर्ती 2025 में आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12th (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास हल्के या भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु जेल वार्डर के लिए 23 वर्ष व अन्य पदों के लिए 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर Prohibition Dept. पर क्लिक करें।
    • अब Apply Online for the Post of Prohibition Constable, Jail Warder & Mobile Squad Constable. (Advt. No. 03/2025) पर क्लिक करें।
    • इसके बाद नए पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    कितना लगेगी फीस

    इस भर्ती में फॉर्म भरने के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा, बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

