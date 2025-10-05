Bihar Police Bharti 2025: कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर के 4128 पदों पर भर्ती, आवेदन कल से होंगे स्टार्ट
CSBC द्वारा बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल जेल वार्डर एवं मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल यानी 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की लास्ट डॉटर 5 नवंबर निर्धारित है। इस भर्ती के जरिये कुल 4128 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती (CSBC) की ओर से राज्य में मद्य निषेध सिपाही, जेल वार्डर एवं मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 निर्धारित है।
12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12th (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास हल्के या भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।
आयु सीमा
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु जेल वार्डर के लिए 23 वर्ष व अन्य पदों के लिए 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की ओर से कुल 4128 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार मद्य निषेध कॉन्स्टेबल/ Prohibition Constable के 1603 पदों, जेल वार्डर/ Jail Warder के 2417 पदों और मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल/ Mobile Squad Constable के 108 पदों पर नियुक्तियां होंगी।
केवल ऑनलाइन कर पाएंगे अप्लाई
इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर ही भरा जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा, बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
Bihar Police constable Vacancy 2025 Notification
शारीरिक मापदंड
एसआई पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की न्यूनतम लंबाई 165 सेमी और सीना बिना फुलाए 81 एवं फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी वर्ग की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी और सीना बिना फुलाए 79 एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 155 सेमी एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।
