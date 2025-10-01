Language
    Bihar Librarian Vacancy 2025: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, फॉर्म आने से पहले पात्रता यहां करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:45 AM (IST)

    बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जल्द ही लाइब्रेरियन भर्ती (Bihar Librarian Bharti 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती 14 वर्षों बाद हो रही है पिछले भर्ती वर्ष 2010-12 में निकाली गई थी।

    Bihar Librarian Vacancy 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार राज्य सरकार मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद अब बीपीएससी की ओर से जल्द ही एक और भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी मिल गई है और क्लियरेंस के बाद वे इसे बीपीएससी की भेजेंगे। इसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन Bihar Librarian Recruitment 2025 के लिए आवेदन स्टार्ट करेगा।

    आवेदन से पहले पात्रता कर लें चेक

    बिहार लाइब्रेरियन भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस (पुस्तकालय विज्ञान) से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों ने स्नातक 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इन सबके अतिरिक्त अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा पास होना आवश्यक है।

    आयु एवं अन्य महत्वपूर्ण पात्रता

    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नई नियमावली के तहत इस भर्ती की बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
    • भर्ती में नए रूल के अनुसार कुल पदों में 35 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकते हैं।
    • अधिक डिटेल भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अपडेट कर दी जाएगी।
    • लाइब्रेरियन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। नई नियमावली के तहत अब इस भर्ती में डोमिसाइल नीति भी लागू होगी।

    आवेदन स्टार्ट होने पर कैसे कर सकेंगे अप्लाई?

    बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpscpat.bihar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर Apply Online लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद New Registration (One Time Registration) पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद Login के माध्यम से उम्मीदवार अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा। अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती 14 वर्षों के बाद निकल रही है। पिछली भर्ती वर्ष 2011-12 में हुई थी। इस बार भर्ती कुल 6500 पदों पर होनी है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस भर्ती के जरिये 4000 पदों को भरा जायेगा। आधिकारिक पदों की जानकारी नोटिफिकेशन साझा होने के साथ आएगी।

