NWR Apprentice 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर आवेदन स्टार्ट, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें शामिल होने के लिए 2 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 10th के साथ आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए चयन 10th एवं आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस शुरू की जा चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार रेलवे में बिना परीक्षा एवं इंटरव्यू के नौकरी पाना चाहते हैं वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।
कौन ले सकता है भर्ती में भाग
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ 10th या समकक्ष (10+2 सिस्टम) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT/ SCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही 2 नवंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए एससी, एसटी, महिला एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन की स्टेप्स
- आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाना है।
- वेबसाइट के मुख्य पेज पर क्विक लिंक्स में भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन में जाकर अन्य डिटेल भरनी होगी।
- इसके बाद निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करना होगा।
- अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
सिलेक्शन प्रॉसेस
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10th एवं ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। चयनित होने के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
