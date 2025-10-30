Lenskart IPO: तगड़े फायदे में पीयूष और नेहा बंसल, आईपीओ आते ही भाई-बहन एक झटके में कमा लेंगे 52 गुना तक मुनाफा

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी आईवियर रिटेलर, लेंसकार्ट का आईपीओ (Lenskart IPO) 31 अक्तूबर 2025 यानी कल शुक्रवार से ओपन हो रहा है। इस पब्लिक इश्यू के जरिए कंपनी ने 2150 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस आईपीओ मे कंपनी फ्रेश इक्विटी शेयर और ओएफएस दोनों ऑफर कर रही है। खास बात है कि जिस भाव पर कंपनी यह आईपीओ ला रही है उससे लेंसकार्ट के प्रमोटर्स, पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही जैसे निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा मिलेगा। क्योंकि, यह सभी ऑफर फॉर सेल में अपनी इक्विटी बेचेंगे। लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 382-402 रुपये के बीच है। यह आईपीओ 31 अक्तूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 4 नवंबर को क्लोज होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात है कि अगर लेंसकार्ट के शेयरों की बंपर लिस्टिंग होती है और स्टॉक का प्राइस 510 रुपये के पार जाता है तो पीयूष बंसल (Peyush Bansal Net worth) की कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी। क्योंकि, आईपीओ में OFS के जरिए शेयर बेचने के बाद भी पीयूष बंसल कंपनी में 8.78% हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। वैसे ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेतों से लेंसकार्ट के शेयरों की लिस्टिंग 25-26% के प्रीमियम पर हो सकती है। एक और दिलचस्प बात है कि पीयूष बंसल समेत कंपनी के अन्य निवेशक, इस आईपीओ में अपनी इक्विटी बेचकर जबरदस्त कमाई करेंगे।

21 गुना पैसा कमाएंगे पीयूष बंसल लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल इस आईपीओ में OFS के जरिए 2.05 करोड़ शेयर बेचेंगे। ऐसे में 402 रुपये के अपर प्राइस बैंड के तहत 2.05 करोड़ शेयर बेचने पर उन्हें 824 करोड़ रुपये मिलेंगे। हैरान करने वाली बात है कि पीयूष बंसल के शेयरों की औसत कीमत सिर्फ़ 18.6 रुपये प्रति शेयर है, और 402 रुपये के भाव पर, बेचने से इस युवा उद्यमी को 2051 प्रतिशत का भारी मुनाफ़ा मिलने की उम्मीद है यानी पीयूष बंसल अपने एक शेयर पर 21 गुना मुनाफा कमाएंगे।