8th Pay Commission: ये 3 लोग तय करेंगे सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन, कब तक देंगे सिफारिशें
8वें वेतन आयोग की चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, और साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट टाइम मेंबर) व पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (मेंबर सेक्रेटरी) होंगे। ये तीनों शख्सियत 18 महीनों के अंदर समीक्षा कार्य पूरा करके कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन को लेकर अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेंगे।
नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Chairman Ranjna Prakash) को चेयरमैन बनाने के साथ ही पैनल के सदस्यों के नामों को भी अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के सवा करोड़ कर्मचारी व पेंशनर्स को अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है।
8वां सेंट्रल पे कमीशन एक अस्थाई समिति होगी। इस आयोग में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी है। यह तीन लोग मिलकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर अपनी सिफारिशें रखेंगे। आइये आपको बताते हैं 8वें वेतन आयोग में चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई के अलावा दो और सदस्य कौन हैं।
कौन हैं 8वें वेतन आयोग के 3 सदस्य
इनके सामने चुनौती यह होगी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को देश की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप रिवाइज्ड किया जाए, लेकिन सरकारी खजाने पर ज्यादा वित्तीय बोझ ना बढ़े।
खास बात है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पुलक घोष और पंकज जैन, यह तीनों शख्सियत, ज्यूडिशियल नॉलेज, एकेडमिक विजन और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले इन तीनों सदस्यों से वेतन आयोग को लेकर बेहतर सिफारिशों की उम्मीद की जा रही है।
जस्टिस रंजना देसाई: कानून और शासन की गहरी समझ रखने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 1996 में बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने 2011 से 2014 तक सेवाएं दीं।
पुलक घोष: सरकार ने आईआईएम बैंगलोर के मशहूर फैकल्टी मेंबर और डेटा साइंटिस्ट प्रोफेसर पुलक घोष को 8वें वेतन आयोग का पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया है।
पंकज जैन: असम-मेघालय कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी, 8वें वेतन आयोग में मेंबर-सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। जैन वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं।
बता दें कि 8वें वेतन आयोग को सिफारिशें देने में 18 महीने लगेंगे, जिसके बाद सरकार इसे मंजूरी देगी। वेतन में वृद्धि 2026 से लागू होने की संभावना है।
