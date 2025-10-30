8th Pay Commission: ये 3 लोग तय करेंगे सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन, कब तक देंगे सिफारिशें

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Chairman Ranjna Prakash) को चेयरमैन बनाने के साथ ही पैनल के सदस्यों के नामों को भी अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के सवा करोड़ कर्मचारी व पेंशनर्स को अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है।

8वां सेंट्रल पे कमीशन एक अस्थाई समिति होगी। इस आयोग में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी है। यह तीन लोग मिलकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर अपनी सिफारिशें रखेंगे। आइये आपको बताते हैं 8वें वेतन आयोग में चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई के अलावा दो और सदस्य कौन हैं।

कौन हैं 8वें वेतन आयोग के 3 सदस्य 8वें वेतन आयोग की चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट टाइम मेंबर) और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (मेंबर सेक्रेटरी) भी हैं। इन तीनों शख्सियतों को 18 महीनों के भीतर समीक्षा कार्य पूरा करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इनके सामने चुनौती यह होगी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को देश की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप रिवाइज्ड किया जाए, लेकिन सरकारी खजाने पर ज्यादा वित्तीय बोझ ना बढ़े। खास बात है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पुलक घोष और पंकज जैन, यह तीनों शख्सियत, ज्यूडिशियल नॉलेज, एकेडमिक विजन और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले इन तीनों सदस्यों से वेतन आयोग को लेकर बेहतर सिफारिशों की उम्मीद की जा रही है।