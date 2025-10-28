'मुझे समझ नहीं आता', Lenskart IPO के हाई वैल्यूएशन पर सवाल उठे तो पीयूष बंसल ने दिया हैरान करने वाला जवाब!

नई दिल्ली| आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट के आईपीओ (Lenskart IPO) को लेकर निवेशकों में जबरदस्त चर्चा है। लेकिन कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल (Peyush Bansal) ने इसके वैल्यूएशन पर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सबको चौंका दिया। जब एक टीवी प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि क्या लेंसकार्ट का ऊंचा वैल्यूएशन (Piyush Bansal Response High IPO Valuation Controversy) सही है, तो बंसल ने साफ कहा-

क्या कहते हैं लेंसकार्ट आईपीओ के आंकड़े? कंपनी ने सोमवार को अपने 7,278 करोड़ रुपए के आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया। शेयरों की कीमत 382 से 402 रुपए प्रति शेयर रखी गई है। यह इश्यू 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खुला रहेगा। निवेशक कम से कम 37 शेयर (14,874 रुपए) के लॉट में बोली लगा सकते हैं।

आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू होंगे, जबकि 12.75 करोड़ शेयर ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। इन शेयरों को सॉफ्टबैंक, केदार कैपिटल, टीआर कैपिटल और चिराटे वेंचर्स जैसी बड़ी कंपनियां ऑफलोड करेंगी। ऊपरी प्राइस बैंड पर लेंसकार्ट की वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ रुपए आंकी गई है।

लेंसकार्ट पर डी-मार्ट वाले दमानी का भरोसा डी-मार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी (D-Mart Founder Radhakishan Damani) ने भी आईपीओ से पहले लेंसकार्ट में 90 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसे बाजार विशेषज्ञ कंपनी की मजबूत ग्रोथ और ब्रांड पावर में भरोसे का संकेत मान रहे हैं।

कंपनी जुटाई गई राशि में से करीब 591 करोड़ रुपए अपने CoCo (कंपनी ओन्ड-कंपनी ऑपरेटेड) स्टोर्स के लिए किराया और लीज पेमेंट में लगाएगी। इसके अलावा 320 करोड़ रुपए मार्केटिंग और प्रमोशन, 276 करोड़ रुपए नए स्टोर्स, और 213 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी व क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे।