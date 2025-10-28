Lenskart IPO में निवेश कर फिर चर्चा में आए राधाकिशन दमानी, क्या है उनका नया पोर्टफोलियो ट्रेंड? ये रही पूरी लिस्ट

नई दिल्ली| डी-मार्ट (D-Mart) के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी अब रिटेल से आगे बढ़कर डिजिटल बिजनेस में दांव लगा रहे हैं। दमानी ने हाल ही में आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट (Lenskart IPO) में करीब 90 करोड़ रुपए का प्री-IPO निवेश किया है। यह निवेश उनके पारंपरिक, स्थिर और वैल्यू-बेस्ड निवेश मॉडल में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस बीच उनका पूरा पोर्टफोलियो (Radhakishan Damani portfolio 2025) भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने उन्होंने 2 फीसदी से लेकर 67 फीसदी तक का निवेश कर रखा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देश में तेजी से बढ़ रहा लेंसकार्ट का कारोबार लेंसकार्ट (Lenskart) देश की सबसे तेजी से बढ़ती आईवियर कंपनियों में से एक है। पिछले पांच सालों में कंपनी का रेवेन्यू FY20 में 967 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 5,427 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। FY23 में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 150% बढ़कर 3,788 करोड़ रुपए हुआ, जबकि FY24 में इसमें फिर 43% की ग्रोथ दर्ज की गई। दमानी का यह दांव लेंसकार्ट की मजबूत ओम्नीचैनल (ऑनलाइन+ऑफलाइन) मौजूदगी और लगातार मुनाफे की ओर बढ़ते बिजनेस मॉडल पर भरोसे को दिखाता है।

इसके अलावा, उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में भी भारी निवेश किया है, जो जुलाई 2025 में उनकी दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई। हालिया बोनस इश्यू के बाद दमानी के पास 3.9 करोड़ NSE शेयर हैं, जिनकी वैल्यू करीब 9,770 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। NSE का IPO FY26 में आने की उम्मीद है।