    Lenskart IPO में निवेश कर फिर चर्चा में आए राधाकिशन दमानी, क्या है उनका नया पोर्टफोलियो ट्रेंड? ये रही पूरी लिस्ट

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    Radhakishan Damani portfolio 2025: डी-मार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी अब डिजिटल बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में लेंसकार्ट में प्री-आईपीओ (Lenskart IPO) निवेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी में भी हिस्सेदारी खरीदी है। उनके पोर्टफोलियो में एवेन्यू सुपरमार्ट्स और एनएसई जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि दमानी अब नई अर्थव्यवस्था में अवसर तलाश रहे हैं।

    डी-मार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी ने अपना पोर्टफोलियो ट्रेंड बदला है।

    नई दिल्ली| डी-मार्ट (D-Mart) के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी अब रिटेल से आगे बढ़कर डिजिटल बिजनेस में दांव लगा रहे हैं। दमानी ने हाल ही में आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट (Lenskart IPO) में करीब 90 करोड़ रुपए का प्री-IPO निवेश किया है। यह निवेश उनके पारंपरिक, स्थिर और वैल्यू-बेस्ड निवेश मॉडल में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस बीच उनका पूरा पोर्टफोलियो (Radhakishan Damani portfolio 2025) भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने उन्होंने 2 फीसदी से लेकर 67 फीसदी तक का निवेश कर रखा है।

    देश में तेजी से बढ़ रहा लेंसकार्ट का कारोबार

    लेंसकार्ट (Lenskart) देश की सबसे तेजी से बढ़ती आईवियर कंपनियों में से एक है। पिछले पांच सालों में कंपनी का रेवेन्यू FY20 में 967 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 5,427 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। FY23 में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 150% बढ़कर 3,788 करोड़ रुपए हुआ, जबकि FY24 में इसमें फिर 43% की ग्रोथ दर्ज की गई। दमानी का यह दांव लेंसकार्ट की मजबूत ओम्नीचैनल (ऑनलाइन+ऑफलाइन) मौजूदगी और लगातार मुनाफे की ओर बढ़ते बिजनेस मॉडल पर भरोसे को दिखाता है।

    जोमैटो-ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी में भी निवेश

    दमानी ने अब तक हमेशा स्थिर और कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनियों में निवेश किया है। लेकिन अब वे चुनिंदा नई उम्र के टेक-ड्रिवन रिटेल और इंटरनेट बिजनेस में उतर रहे हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने जोमैटो (Zomato) और ब्लिंकिट (Blinkit) की पैरेंट कंपनी इटर्नल (Eternal) में अपनी पत्नी के साथ मिलकर करीब 0.5% हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी कीमत लगभग 1,570 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

    इसके अलावा, उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में भी भारी निवेश किया है, जो जुलाई 2025 में उनकी दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई। हालिया बोनस इश्यू के बाद दमानी के पास 3.9 करोड़ NSE शेयर हैं, जिनकी वैल्यू करीब 9,770 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। NSE का IPO FY26 में आने की उम्मीद है।

    दमानी के पोर्टफोलियो में किस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी?

    कंपनी हिस्सेदारी (Q2FY26 में) वैल्यू (रुपए में)
    Avenue Supermarts 67% ₹1.86 लाख करोड़
    VST Industries 29% ₹1,268.4 करोड़
    Sundaram Finance 2% ₹1,233.7 करोड़
    United Breweries 1% ₹592.6 करोड़
    3M India 2% ₹498.8 करोड़
    TSF Investments 2% ₹278.8 करोड़
    Blue Dart Express 1% ₹156.4 करोड़
    Bhagiradha Chemicals 3% ₹106.1 करोड़
    BF Utilities 1% ₹28.3 करोड़
    Advani Hotels 4% ₹22.7 करोड़
    Aptech 3% ₹20.1 करोड़
    Mangalam Organics 2% ₹9.5 करोड़

    "नई अर्थव्यवस्था" में मौके तलाश रहे दमानी

    बाजार विश्लेषकों का मानना है कि दमानी अब "नई अर्थव्यवस्था" में अवसर तलाश रहे हैं। खासकर उन कंपनियों में, जो लाभप्रदता के करीब हैं और मार्केट लीडरशिप रखती हैं। लेंसकार्ट, जो जल्द आईपीओ (Lenskart IPO) की तैयारी में है, उनके इस नए पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बन चुका है। दमानी का यह कदम बताता है कि पुराने दौर के वैल्यू इन्वेस्टर्स अब डिजिटल इंडिया की कहानी पर भी भरोसा कर रहे हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)