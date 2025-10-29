Lenskart के शेयरों की बढ़ती डिमांड, पहले 90 तो अब 100 करोड़, IPO से पहले SBI फंड ने कर डाली इतनी बड़ी खरीदारी
एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लेंसकार्ट में पब्लिक इश्यू आने से पहले 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह निवेश एसबीआई एमएफ के दो ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट फंड्स- एसबीआई ऑप्टिमल इक्विटी फंड और एसबीआई इमर्जेंट फंड के माध्यम से किया गया है। इससे पहले डीमार्ट के फाउंडर और अरबपति निवेशक राधाकिशन दमानी भी प्री-आईपीओ ट्रांजेक्शन में लेंसकार्ट के 90 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीद चुके हैं।
इस निवेश से लेंसकार्ट का मूल्य लगभग 7.7 बिलियन डॉलर आंका जा रहा है, जो भारत के सबसे बड़े घरेलू फंड हाउस में से एक एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा एक अहमण प्री-आईपीओ एंट्री है।
SBI ने 2 फंड्स के जरिए किया निवेश
यह निवेश एसबीआई एमएफ के दो ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट फंड्स- एसबीआई ऑप्टिमल इक्विटी फंड और एसबीआई इमर्जेंट फंड के माध्यम से किया गया, जिन्होंने कंपनी की एक प्रमोटर नेहा बंसल से 402 रुपये प्रति शेयर की दर से 24.87 लाख शेयर खरीदे। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल लेनदेन मूल्य 100 करोड़ रुपये रहा।
लेंसकार्ट का एंकर राउंड 29 अक्टूबर को खुलेगा, जिसके बाद 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए ओपन होगा। कंपनी का लक्ष्य नए इश्यू और मौजूदा निवेशकों द्वारा 12.76 करोड़ शेयरों के ऑफर फॉर सेल के जरिए 2150 करोड़ रुपये जुटाना है।
लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2025 में 297 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में उसे 10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 23 प्रतिशत बढ़कर 6,652 करोड़ रुपये हो गया। जून 2025 तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही) में, इसने 1,894.5 करोड़ रुपये के राजस्व पर 61.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दिखाया था।
(डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
