Lenskart के शेयरों की बढ़ती डिमांड, पहले 90 तो अब 100 करोड़, IPO से पहले SBI फंड ने कर डाली इतनी बड़ी खरीदारी

नई दिल्ली। लेंसकार्ट का आईपीओ (Lenskart IPO) आने से पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है। दरअसल, एक रिपोर्ट में रेगुलेटरी फाइलिंग के विश्लेषण से पता चला है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लेंसकार्ट में पब्लिक इश्यू आने से पहले 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे पहले डीमार्ट के फाउंडर और अरबपति निवेशक राधाकिशन दमानी भी प्री-आईपीओ ट्रांजेक्शन में लेंसकार्ट के 90 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीद चुके हैं।

इस निवेश से लेंसकार्ट का मूल्य लगभग 7.7 बिलियन डॉलर आंका जा रहा है, जो भारत के सबसे बड़े घरेलू फंड हाउस में से एक एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा एक अहमण प्री-आईपीओ एंट्री है। SBI ने 2 फंड्स के जरिए किया निवेश यह निवेश एसबीआई एमएफ के दो ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट फंड्स- एसबीआई ऑप्टिमल इक्विटी फंड और एसबीआई इमर्जेंट फंड के माध्यम से किया गया, जिन्होंने कंपनी की एक प्रमोटर नेहा बंसल से 402 रुपये प्रति शेयर की दर से 24.87 लाख शेयर खरीदे। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल लेनदेन मूल्य 100 करोड़ रुपये रहा।

लेंसकार्ट का एंकर राउंड 29 अक्टूबर को खुलेगा, जिसके बाद 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए ओपन होगा। कंपनी का लक्ष्य नए इश्यू और मौजूदा निवेशकों द्वारा 12.76 करोड़ शेयरों के ऑफर फॉर सेल के जरिए 2150 करोड़ रुपये जुटाना है।