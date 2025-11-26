Airtel के शेयर ने लगाई डुबकी, प्रमोटर कंपनी के हिस्सेदारी बेचने का दिख रहा असर; इतने डिस्काउंट पर होगी ब्लॉक डील

नई दिल्ली। प्रमोटर द्वारा हिस्सेदारी बेचने की खबर से आज बुधवार को भारती एयरटेल के शेयर (Bharti Airtel Share Price) में गिरावट आई है। BSE पर कंपनी का शेयर 2160.75 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 2105.00 रुपये पर खुला और करीब साढ़े 9 बजे 44 रुपये या 2.04 फीसदी की गिरावट के साथ 2116.75 रुपये पर है।

बता दें कि भारती एयरटेल के शेयर बुधवार को एक बड़े ब्लॉक ट्रेड में बिकेंगे, जिसमें इसकी मुख्य प्रमोटर कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ICIL) करीब 3.43 करोड़ शेयर बेचेगी।

7195 करोड़ रुपये के शेयरों की होगी बिक्री एयरटेल के शेयरों की ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक डील विंडो के जरिए होगी। यह सेल एयरटेल की इक्विटी का करीब 0.56% है। बता दें कि ऑफर प्राइस पर इसकी वैल्यू करीब $806 मिलियन (7195 करोड़ रुपये) है। वहीं 2,096.7 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर, यह ऑफर NSE पर एयरटेल के पिछले क्लोजिंग प्राइस यानी 2,161.6 रुपये पर 3% डिस्काउंट देता है।

कितनी रह जाएगी हिस्सेदारी सितंबर 2025 तक, ICIL के पास एयरटेल में लगभग 1.48% हिस्सेदारी थी। इस नए ट्रांजैक्शन से कंपनी में प्रमोटर एंटिटी की हिस्सेदारी 1% से कम हो जाएगी। डील के बाद, ICIL बची हुई होल्डिंग पर 90 दिन का लॉक-अप लगाएगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टर्म शीट के अनुसार, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज इस बिक्री के लिए अकेले प्लेसमेंट एजेंट के तौर पर काम कर रही है।