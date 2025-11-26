Language
    HP फिर करेगी छंटनी, हजारों लोगों की जाएगी नौकरी; AI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते किया एलान

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:04 AM (IST)

    अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एचपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (HP Job Cuts) के बढ़ते उपयोग के कारण 2028 तक 6,000 नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य संचालन को सुव्यवस्थित करना और उत्पादकता बढ़ाना है। इस कदम से उत्पाद विकास, आंतरिक संचालन और ग्राहक सहायता टीमें प्रभावित होंगी। एचपी को उम्मीद है कि इससे तीन वर्षों में 1 बिलियन डॉलर की बचत होगी।

    AI के कारण HP फिर करेगी नौकरियों में कटौती

    नई दिल्ली। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एचपी (HP Job Cuts) ने मंगलवार को कहा कि ये साल 2028 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियों में कटौती कर सकती है। इसके पीछे एक ही कारण है - AI। कंपनी ने कहा है कि यह कदम इसके ऑपरेशन को आसान बनाने और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेजी लाने, कस्टमर सैटिस्फैक्शन को बेहतर बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की योजना का हिस्सा है।

    किन सेगमेंट्स में होगी छंटनी

    एचपी की CEO एनरिक लोरेस ने कहा कि HP की टीमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल ऑपरेशन और कस्टमर सपोर्ट पर फोकस करती हैं, उन पर जॉब कट का असर पड़ेगा। लोरेस ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस पहल से तीन साल में $1 बिलियन की ग्रॉस रन रेट बचत होगी।"
    कंपनी ने पहले से घोषित रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत फरवरी में 1,000 से 2,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।

    कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर आएगा दबाव

    AI वाले PC की डिमांड बाहर भी बढ़ती जा रही है, 31 अक्टूबर को खत्म हुई चौथी तिमाही में HP के शिपमेंट में इनकी हिस्सेदारी 30% से अधिक रही।
    मॉर्गन स्टेनली ने चेतावनी दी है कि डेटा सेंटर से बढ़ती डिमांड की वजह से दुनिया भर में मेमोरी चिप की कीमतों में बढ़ोतरी से HP, Dell और Acer जैसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनके मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।

    2026 की दूसरी छमाही होगी ज्यादा मुश्किल

    लोरेस के अनुसार HP को फिस्कल ईयर 2026 की दूसरी छमाही में अधिक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है। HP के पास पहले हाफ के लिए काफी इन्वेंट्री है। रिपोर्ट्स के अनुसार LSEG के डेटा के मुताबिक, कंपनी को फिस्कल ईयर 2026 में हर शेयर पर एडजस्टेड प्रॉफिट $2.90 से $3.20 के बीच रहने की उम्मीद है, जो एनालिस्ट के $3.33 के एवरेज अनुमान से कम है।
    HP को उम्मीद है कि पहली तिमाही में हर शेयर पर एडजस्टेड प्रॉफिट 73 सेंट से 81 सेंट के बीच रहेगा, और मिडपॉइंट 79 सेंट के अनुमान से कम रहेगा। इसका चौथी तिमाही का रेवेन्यू $14.64 बिलियन था, जो $14.48 बिलियन के अनुमान से अधिक रहा।

