HP फिर करेगी छंटनी, हजारों लोगों की जाएगी नौकरी; AI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते किया एलान

नई दिल्ली। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एचपी (HP Job Cuts) ने मंगलवार को कहा कि ये साल 2028 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियों में कटौती कर सकती है। इसके पीछे एक ही कारण है - AI। कंपनी ने कहा है कि यह कदम इसके ऑपरेशन को आसान बनाने और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेजी लाने, कस्टमर सैटिस्फैक्शन को बेहतर बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की योजना का हिस्सा है।

किन सेगमेंट्स में होगी छंटनी एचपी की CEO एनरिक लोरेस ने कहा कि HP की टीमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल ऑपरेशन और कस्टमर सपोर्ट पर फोकस करती हैं, उन पर जॉब कट का असर पड़ेगा। लोरेस ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस पहल से तीन साल में $1 बिलियन की ग्रॉस रन रेट बचत होगी।"

कंपनी ने पहले से घोषित रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत फरवरी में 1,000 से 2,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर आएगा दबाव AI वाले PC की डिमांड बाहर भी बढ़ती जा रही है, 31 अक्टूबर को खत्म हुई चौथी तिमाही में HP के शिपमेंट में इनकी हिस्सेदारी 30% से अधिक रही।

मॉर्गन स्टेनली ने चेतावनी दी है कि डेटा सेंटर से बढ़ती डिमांड की वजह से दुनिया भर में मेमोरी चिप की कीमतों में बढ़ोतरी से HP, Dell और Acer जैसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उनके मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।