बाजार की तेजी में भागा 20 रुपये वाला यह शेयर, खरीदने के लिए मची ऐसी होड़, 2 घंटे में 19 लाख शेयरों के सौदे

भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयर सुबह 20.58 रुपये पर खुले और 24.68 रुपये का हाई लगा दिया। 11 बजे तक शेयरों में कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 19 लाख तक पहुंच गया है। इस कंपनी के स्टॉक ने एक महीने में 21 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। हालांकि लंबी अवधि में इस स्टॉक ने रिटर्न के लिहाज से निराश किया है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद इस सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ हुई है और कई स्टॉक्स में भारी बढ़त देखने को मिल रही है। लार्ज कैप कंपनियों के साथ-साथ माइक्रो कैप कंपनियों के शेयरों ने भी इस तेजी में निवेशकों को चौंकाया है। 20 रुपये की कीमत वाले भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयरों में (Bharat Road Network Ltd Shares) 13 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोड व इन्फ्रा सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी के शेयर सुबह 20.58 रुपये पर खुले और 24.68 रुपये का हाई लगा दिया। 11 बजे तक शेयरों में कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 19 लाख तक पहुंच गया है यानी इतनी बड़ी संख्या में शेयर खरीदे-बेचे गए हैं।

एक महीने में 21 फीसदी रिटर्न भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयर एक महीने में 21 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। हालांकि, लंबी अवधि में इस स्टॉक ने रिटर्न के लिहाज से निराश किया है, क्योंकि पिछले एक साल में यह शेयर 50 फीसदी टूट चुका है। वहीं, 5 सालों में इसने 24 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयरों ने 15 जनवरी 2025 को 52 सप्ताह का उच्च स्तर (53.43 रुपये) छुआ था और पिछले महीने अगस्त में इस शेयर में 17.40 रुपये का निचला स्तर देखने को मिला था। कंपनी के शेयर एनएसई पर 18 सितंबर 2017 से कारोबार कर रहे हैं।