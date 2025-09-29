Language
    बाजार की तेजी में भागा 20 रुपये वाला यह शेयर, खरीदने के लिए मची ऐसी होड़, 2 घंटे में 19 लाख शेयरों के सौदे

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:23 AM (IST)

    भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयर सुबह 20.58 रुपये पर खुले और 24.68 रुपये का हाई लगा दिया। 11 बजे तक शेयरों में कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 19 लाख तक पहुंच गया है। इस कंपनी के स्टॉक ने एक महीने में 21 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। हालांकि लंबी अवधि में इस स्टॉक ने रिटर्न के लिहाज से निराश किया है।

    भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयरों में 13 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद इस सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ हुई है और कई स्टॉक्स में भारी बढ़त देखने को मिल रही है। लार्ज कैप कंपनियों के साथ-साथ माइक्रो कैप कंपनियों के शेयरों ने भी इस तेजी में निवेशकों को चौंकाया है। 20 रुपये की कीमत वाले भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयरों में (Bharat Road Network Ltd Shares) 13 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ गई है।

    रोड व इन्फ्रा सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी के शेयर सुबह 20.58 रुपये पर खुले और 24.68 रुपये का हाई लगा दिया। 11 बजे तक शेयरों में कुल ट्रेडिंग वॉल्युम 19 लाख तक पहुंच गया है यानी इतनी बड़ी संख्या में शेयर खरीदे-बेचे गए हैं।

    एक महीने में 21 फीसदी रिटर्न

    भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयर एक महीने में 21 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। हालांकि, लंबी अवधि में इस स्टॉक ने रिटर्न के लिहाज से निराश किया है, क्योंकि पिछले एक साल में यह शेयर 50 फीसदी टूट चुका है। वहीं, 5 सालों में इसने 24 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

    भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के शेयरों ने 15 जनवरी 2025 को 52 सप्ताह का उच्च स्तर (53.43 रुपये) छुआ था और पिछले महीने अगस्त में इस शेयर में 17.40 रुपये का निचला स्तर देखने को मिला था। कंपनी के शेयर एनएसई पर 18 सितंबर 2017 से कारोबार कर रहे हैं।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, सड़क परियोजनाओं से संबंधित डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव से जुड़ा बिजनेस करती है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 194 करोड़ रुपये है। इस कंपनी ने कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड और महाकालेश्वर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)