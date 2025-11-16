मोतीलाल ओसवाल की पसंद: ये दो ऑटो स्टॉक्स कराएंगे मुनाफा, हर शेयर पर ₹3000 की कमाई पक्की!

नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार सुधार के दौर से गुजर रहा है, जिसे विभिन्न सेक्टरों में माँग में सुधार, त्योहारों के दौरान मजबूत उत्साह और सप्लाई चेन की कम होती बाधाओं से सहारा मिल रहा है।

पहली तिमाही में सुस्त प्रदर्शन के बाद, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिला है, जिसका श्रेय कमर्शियल वाहनों (सीवी) और दोपहिया वाहनों में सुधार को जाता है। वहीं यात्री वाहन (पीवी) सेगमेंट में भी यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) के दम पर मजबूती दिखी है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेहतर होते ग्रामीण सेंटीमेंट, व्हीकल फाइनेंसिंग की बेहतर उपलब्धता और विभिन्न कैटेगरियों में नए मॉडलों के लॉन्च की एक मजबूत सीरीज से लाभ मिल रहा है। इसी के दम पर मोतीलाल ओसवाल ने दो शेयर खरीदने (Auto Stocks To Buy) की सलाह दी है।

मारुति सुजुकी मारुति सुजकी का शेयर इस समय 15,678.55 रुपये पर है, जबकि इसका टार्गेट 18,712 रुपये का है। यानी एक शेयर पर 3033 रुपये का लाभ।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि मारुति सुजुकी प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्टमेंट पर फोकस्ड एक क्लियर रणनीति के जरिए भारत के यात्री वाहन बाजार में अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रही है।

कंपनी के बढ़ते एसयूवी पोर्टफोलियो, जिसमें विक्टोरिस और ई-विटारा जैसे आगामी मॉडल शामिल हैं, से इसका मार्केट स्टेटस मजबूत होने और बड़े ग्राहक आधार को आकर्षित करने की उम्मीद है। हाल ही में जीएसटी रेट में कटौती ने स्मॉल कार सेगमेंट में मांग को फिर से पटरी पर ला दिया है। स्मॉल कार सेगमेंट एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें मारुति की मजबूत उपस्थिति है। यही सेगमेंट इसकी सेल्स ग्रोथ को और बढ़ावा दे रहा है।

कंपनी की मजबूत निर्यात रफ्तार, प्रोडक्ट मिक्स का विस्तार और ऑपरेशंस में लगातार बेहतरी, सभी कारोबारी साइकिलों में ग्रोथ को बनाए रखने की इसकी क्षमता को उजागर करती है। मजबूत ब्रांड इक्विटी, बेहतर डिस्ट्रिब्यूशन और अनुशासित एग्जीक्यूशन के साथ, मारुति सुजुकी भारत के तेजी से डेवलप हो रहे ऑटोमोबाइल आउटलुक में लीडरशिप बनाए रखते हुए अपनी लॉन्ग टर्म मार्केट हिस्सेदारी और प्रॉफिटैबिलिटी टार्गेट को हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है।