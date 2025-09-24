Language
    ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी Archies के शेयरों में तूफानी तेजी, 20 रुपये का शेयर 20% चढ़ा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:11 AM (IST)

    Archies Limited Share Price ग्रीटिंग्स कार्ड्स बनाने वाली कंपनी आर्चीज लिमिटेड के शेयर 24 सितंबर को 20.33 रुपये के स्तर पर खुले और कुछ ही देर में 24.38 रुपये पर पहुंच गए। खास बात है कि पिछले 5 दिनों में यह स्टॉक 15% एक महीने में 16 फीसदी तो 6 महीने में 26 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है।

    आर्चीज लिमिटेड के शेयरों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 24 सितंबर को फिर से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं लेकिन मार्केट में चुनिंदा स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ग्रीटिंग्स कार्ड बनाने वाली कंपनी आर्चीज लिमिटेड (Archies Limited Share Price) के शेयरों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। इंट्रा डे में आर्चीज लिमिटेड के शेयरों में 20% का अपर सर्किट ( Upper Circiut in Shares) लग गया और शेयर 24.38 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। फिलहाल, 12 फीसदी की तेजी के साथ 22.78 पर ट्रेड कर रहे हैं।

    आर्चीज लिमिटेड के शेयर सुबह 20.33 रुपये के स्तर पर खुले और कुछ ही देर में 24.38 रुपये पर पहुंच गए। सुबह 11 बजे तक शेयरों में 16 लाख से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्युम देखने को मिला, जो डेली वॉल्युम से 5 गुना ज्यादा है।

    शेयरों ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

    आर्चीज लिमिटेड के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। खास बात है कि पिछले 5 दिनों में यह स्टॉक 15%, एक महीने में 16 फीसदी तो 6 महीने में 26 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। हालांकि, पिछले एक साल में इस शेयर ने 27 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों की, तो इस अवधि में यह शेयर 90 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    आर्चीज लिमिटेड 1990 में कॉरपोरेटेड हुई कंपनी है, जो ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। 90 के दशक में इस कंपनी के ग्रीटिंग्स कार्ड काफी लोकप्रिय रहे हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)