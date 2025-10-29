Language
    एक दिन में अदाणी ग्रुप को 40000 करोड़ का फायदा, मार्केट कैप में आया ऐसा जबदस्त उछाल, इन 4 शेयरों ने किए वारे-न्यारे

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    29 अक्तूबर का दिन अदाणी ग्रुप की कंपनियों के लिए बेहद अच्छा रहा, क्योंकि शेयरों में तेजी के चलते समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 40000 करोड़ रुपये बढ़ गया है। अदाणी समूह की 3 कंपनियों, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 

    अदाणी ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर 5 से 11 फीसदी तक उछले।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 29 अक्तूबर को तेजी के साथ कारोबार हुआ और कुछ चुनिंदा शेयरों में आज 10 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। सबसे खास बात है कि मार्केट की तेजी में अदाणी ग्रुप (Adani Group Market Cap) की कंपनियों के शेयरों का बड़ा योगदान रहा है। खास बात है कि एक ही कारोबारी सत्र में अदाणी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 40000 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इंट्रा डे के दौरान तो बाजार पूंजीकरण करीब 49000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था। अदाणी समूह की 3 कंपनियों, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर तो 12 फीसदी तक उछल गए हैं। दरअसल, अदाणी ग्रुप के शेयरों में यह तेजी समूह की प्रमुख कंपनियों की बेहतर आय के चलते आई है।

    अदाणी ग्रुप के इन शेयरों में तेजी

    -अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने आज निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई, क्योंकि यह शेयर करीब 11 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। सुबह 1028 रुपये पर खुलने के बाद अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 1112.60 रुपये पर बंद हुए।  अदाणी ग्रीन एनर्जी ने ने बताया कि Q2 में कंपनी को 644 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है और ऑपरेशनल रेवेन्यू 3,008 करोड़ रुपये रहा

    -अदाणी एनर्जी सॉल्युशन के शेयर भी 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। सुबह कंपनी के स्टॉक 928 रुपये पर खुले और इंट्रा डे में 983 रुपये का हाई लगाकर 967.55 रुपये पर क्लोज हुए।

    -अदाणी पोर्ट्स के शेयर भी 2.60 फीसदी की बढ़त के साथ 1454.80 रुपये पर क्लोज हुए। इसके अलावा, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी भी 3-3 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं, अदाणी टोटल गैस के स्टॉक 2.13 फीसदी की बढ़त के साथ 634 रुपये पर क्लोज हुए।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)