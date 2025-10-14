Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबानी के बाद अदाणी ने भी मिलाया Google से हाथ, भारत के इस शहर में बनाएंगे देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:11 PM (IST)

    Adani Enterprises ने Google के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI Data Center बनाने की घोषणा की है। इस परियोजना में 15 अरब डॉलर का निवेश होगा, जिससे कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी और AI क्षमताओं में सुधार होगा। अडानी कॉमेक्स और एयरटेल मिलकर इस परियोजना को साकार करेंगे, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। Data Center: भारत दुनिया के लिए उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही। इसके साथ AI और डेटा सेंटर में इंडिया धीरे-धीरे करके अपने पैर पसार रहा है। भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए गूगल ने कई कंपनियों के साथ साझेदारी की है। गूगल ने पहले अंबानी के साथ साझेदारी की थी। अब इस लिस्ट में अंबानी का भी नाम जुड़ गया है। अदाणी एंटरप्राइजेज ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- क्या धनतेरस पर नहीं खरीद पाएंगे चांदी, 1 किलो छोड़िए 1 ग्राम के लिए भी किल्लत! एक्सपर्ट से जानिए क्यों हो रहा ऐसा

    कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अदाणी एंटरप्राइजेज ने अपने संयुक्त उद्यम अडानी कॉमेक्स के माध्यम से, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नई ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर परिसर विकसित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है।

    Airtel और अदाणी, गूगल के साथ मिलकर करेंगे काम

    विशाखापत्तनम में गूगल का एआई हब पाँच वर्षों (2026-2030) में लगभग 15 अरब डॉलर के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस परियोजना में गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर संचालन, एक मजबूत सब-सी केबल नेटवर्क और भारत में सबसे उन्नत एआई वर्कलोड का समर्थन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना शामिल होगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परियोजना को साकार करने के लिए अदानी कॉमेक्स और एयरटेल गूगल के साथ मिलकर काम करेंगे।

    भारत बनेगा AI Data सेंटर का हब

    गूगल एआई हब भारत में महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ेगा, जो देश की AI क्षमताओं में एक बड़ा कदम होगा। दोनों कंपनियां स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संयुक्त निवेश की योजना बना रही हैं। यह पहल न केवल डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करेंगी, बल्कि भारत के बिजली ग्रिड को भी मजबूत करेंगी।

    समझौते पर क्या बोले गौतम अदाणी

    अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, "अदाणी समूह को इस ऐतिहासिक परियोजना पर गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है जो भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी।"

    उन्होंने आगे कहा, "यह केवल बुनियादी ढांचे में निवेश से कहीं बढ़कर है। यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है... विशाखापत्तनम अब प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के वास्तुकार बनकर रोमांचित हैं।"

    अदाणी समूह ने प्रेस रिलीज में कहा कि इस AI हब और कनेक्टिविटी गेटवे के विकास से विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश राज्य और उसके बाद पूरे देश में आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन तैयार होगा हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    यह भी पढ़ें- UP Richest Persons: अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा बदलाव, घड़ी के मालिक से छिना नंबर 1 का ताज; इस लड़के ने सबको चौंकाया