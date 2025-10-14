एयरटेल और गूगल मिलकर भारत में बनाएंगे AI हब, इस शहर में हुई एक नई शुरुआत; शेयर का हाल क्या है?

Language
    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    भारती एयरटेल (Bharti Airtel Share Price) ने गूगल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। यह रणनीतिक कदम भारत में AI के विकास को बढ़ावा देगा और नए तकनीकी अवसरों का सृजन करेगा।

    नई दिल्ली। भारती एयरटेल (Bharti Airtel Share Price) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। यह ऐतिहासिक पहल पूरे भारत में एआई को अपनाने में तेजी लाएगी, देश की डिजिटल रीढ़ को मजबूत करेगी और गूगल के संपूर्ण एआई-स्टैक और उपभोक्ता सेवाओं को भारतीय व्यवसायों के और करीब लाएगी।

    विशाखापत्तनम में गूगल का एआई हब पांच वर्षों (2026-2030) में लगभग 15 अरब डॉलर (USD) का निवेश करेगा है, जिसमें गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर संचालन, एक मज़बूत सब-सी नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा समर्थित, भारत में सबसे अधिक मांग वाले एआई वर्कलोड को संचालित करना शामिल है। इसे एयरटेल और अदानीकॉनेक्स जैसे इकोसिस्टम भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

    एयरटेल और गूगल मिलकर विशाखापत्तनम में एक विशेष रूप से निर्मित डेटा सेंटर स्थापित करेंगे, साथ ही एक अत्याधुनिक केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) भी स्थापित करेंगे, जहां गूगल के नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल बिछाए जाएँगे, जो इसके व्यापक वैश्विक स्थलीय और सबसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे।

    इस परियोजना के तहत एयरटेल एक मज़बूत इंट्रा-सिटी और इंटर-सिटी फाइबर नेटवर्क भी बनाएगा। यह उच्च क्षमता वाला, कम विलंबता वाला नेटवर्क गूगल उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को तेज अनुभव प्रदान करेगा, भारत के डिजिटल ढांचे की लचीलापन और क्षमता बढ़ाएगा। साथ ही पूरे भारत में डिजिटल समावेशिता और परिवर्तन को गति देगा, जिससे देश भर में ज़्यादा लोगों और व्यवसायों को AI का लाभ मिलेगा।

    भारती एयरटेल लिमिटेड (Bharti Airtel Share Price) का शेयर प्राइस में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। NSE पर इसकी कीमत ₹1943.1 है। यह इसके पिछले बंद भाव ₹1954.9 से -0.60% या -₹11.8 की कमी दर्शाता है । शेयर ₹1964.0 पर खुला और इसने ₹1964.0 का इंट्राडे हाई और ₹1939.2 का लो लेवल बनाया। वहीं इसका मार्केट कैप लगभग ₹11.65 लाख करोड़ रहा। भारतीय एयरटेल का स्टॉक 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹2045.8 है और इसका 52-सप्ताह का निम्नतम स्तर ₹1511.0 है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)